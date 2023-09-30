InfoBRICS: США испытывают панику в связи с уничтожением оружия НАТО на Украине

30 сентября 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Западное вооружение массово уничтожается на Украине, заявил Драго Босник Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США испытывают тревогу в связи с возможным уничтожением дорогостоящего вооружения Североатлантического альянса на Украине. Об этом заявил военный аналитик Драго Босник. «За кулисами Пентагон впал в тихую панику, видя, что на Украине горит оружие на сотни миллиардов долларов, поставленное НАТО», — написал Босник в статье для InfoBRICS. Он добавил, что зарубежные правительства и их СМИ старались продвигать идею превосходства западного оружия над российским. Однако, подчеркивает Босник, это ложь. Военный аналитик утверждает, что западные эквиваленты оказались неэффективными в помощи украинским боевикам в ходе их контрнаступления, а сами солдаты Вооруженных сил Украины предпочитают использовать старые советские аналоги. В итоге, аналитик делает вывод, что западное оружие эффективно только на «военных неделях моды» и в Голливуде. Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предупреждал, что все ввозимое на Украину западное вооружение будет уничтожено. Это будет сделано для предотвращения возможности его использования для обстрелов жилых кварталов.

США испытывают тревогу в связи с возможным уничтожением дорогостоящего вооружения Североатлантического альянса на Украине. Об этом заявил военный аналитик Драго Босник. «За кулисами Пентагон впал в тихую панику, видя, что на Украине горит оружие на сотни миллиардов долларов, поставленное НАТО», — написал Босник в статье для InfoBRICS. Он добавил, что зарубежные правительства и их СМИ старались продвигать идею превосходства западного оружия над российским. Однако, подчеркивает Босник, это ложь. Военный аналитик утверждает, что западные эквиваленты оказались неэффективными в помощи украинским боевикам в ходе их контрнаступления, а сами солдаты Вооруженных сил Украины предпочитают использовать старые советские аналоги. В итоге, аналитик делает вывод, что западное оружие эффективно только на «военных неделях моды» и в Голливуде. Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предупреждал, что все ввозимое на Украину западное вооружение будет уничтожено. Это будет сделано для предотвращения возможности его использования для обстрелов жилых кварталов.