Экс-главу МВД Украины, экс-командира «Айдара»* и основателя «Азова»** признали террористами

Экс-главу МВД Украины и основателя «Азова»** признали террористами

02 октября 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Росфинмониторинг расширил реестр террористов и экстремистов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков, экс-командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук и основатель запрещенного в РФ террористического формирования «Азов» Андрей Билецкий внесены в реестр террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга. «Аваков Арсен Борисович 02.01.1964 г. р. <…> Мельничук Сергей Петрович. 26.01.1972 г. р. <…> Билецкий Андрей Евгеевич, 05.08.1979 г. р.» — указано в реестре. Также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес украинского олигарха Игоря Коломойского. *Запрещенная в России террористическая организация **Азов — признан экстремистской и террористической организацией, запрещен на территории России

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков, экс-командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук и основатель запрещенного в РФ террористического формирования «Азов» Андрей Билецкий внесены в реестр террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга. «Аваков Арсен Борисович 02.01.1964 г. р. <…> Мельничук Сергей Петрович. 26.01.1972 г. р. <…> Билецкий Андрей Евгеевич, 05.08.1979 г. р.» — указано в реестре. Также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес украинского олигарха Игоря Коломойского. *Запрещенная в России террористическая организация **Азов — признан экстремистской и террористической организацией, запрещен на территории России