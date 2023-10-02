Экс-главу МВД Украины, экс-командира «Айдара»* и основателя «Азова»** признали террористами

Экс-главу МВД Украины и основателя «Азова»** признали террористами
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Росфинмониторинг расширил реестр террористов и экстремистов Фото:

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков, экс-командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук и основатель запрещенного в РФ террористического формирования «Азов» Андрей Билецкий внесены в реестр террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

«Аваков Арсен Борисович 02.01.1964 г. р. <…> Мельничук Сергей Петрович. 26.01.1972 г. р. <…> Билецкий Андрей Евгеевич, 05.08.1979 г. р.» — указано в реестре. Также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес украинского олигарха Игоря Коломойского.

*Запрещенная в России террористическая организация

**Азов — признан экстремистской и террористической организацией, запрещен на территории России

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Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков, экс-командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук и основатель запрещенного в РФ террористического формирования «Азов» Андрей Билецкий внесены в реестр террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга. «Аваков Арсен Борисович 02.01.1964 г. р. <…> Мельничук Сергей Петрович. 26.01.1972 г. р. <…> Билецкий Андрей Евгеевич, 05.08.1979 г. р.» — указано в реестре. Также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес украинского олигарха Игоря Коломойского. *Запрещенная в России террористическая организация **Азов — признан экстремистской и террористической организацией, запрещен на территории России
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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