В Верховной Раде депутаты Алексей Гончаренко и Николай Тищенко подрались во время рассмотрения оборонного бюджета страны. По словам Гончаренко, в результате потасовки ему порвали штаны.
«Идет рассмотрение бюджета. У меня правки о возврате 30-ки, об увеличении выплат военным, о социальном обеспечении военных. Что делает Совет и Слуги? <…> [говорят:] Зачем! В Киеве войны нет. В Киеве тепло и уютно», — прокомментировал ситуацию Алексей Гончаренко.
По словам депутата, на заявление об укреплении украинской обороны Тищенко попытался забрать у него телефон, после чего порвал штаны Гончаренко. После этого политик пообещал «навести порядок».
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