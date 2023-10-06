Депутаты Верховной Рады подрались, пока согласовывали оборонный бюджет. Фото, видео

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Верховная Рада Украины, верховна рада, верховная рада, украина, парламент
Депутаты Рады подрались во время обсуждения оборонного бюджета Украины Фото:

В Верховной Раде депутаты Алексей Гончаренко и Николай Тищенко подрались во время рассмотрения оборонного бюджета страны. По словам Гончаренко, в результате потасовки ему порвали штаны.

«Идет рассмотрение бюджета. У меня правки о возврате 30-ки, об увеличении выплат военным, о социальном обеспечении военных. Что делает Совет и Слуги? <…> [говорят:] Зачем! В Киеве войны нет. В Киеве тепло и уютно», — прокомментировал ситуацию Алексей Гончаренко.

По словам депутата, на заявление об укреплении украинской обороны Тищенко попытался забрать у него телефон, после чего порвал штаны Гончаренко. После этого политик пообещал «навести порядок».

Фото:

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В Верховной Раде депутаты Алексей Гончаренко и Николай Тищенко подрались во время рассмотрения оборонного бюджета страны. По словам Гончаренко, в результате потасовки ему порвали штаны. «Идет рассмотрение бюджета. У меня правки о возврате 30-ки, об увеличении выплат военным, о социальном обеспечении военных. Что делает Совет и Слуги? <…> [говорят:] Зачем! В Киеве войны нет. В Киеве тепло и уютно», — прокомментировал ситуацию Алексей Гончаренко. По словам депутата, на заявление об укреплении украинской обороны Тищенко попытался забрать у него телефон, после чего порвал штаны Гончаренко. После этого политик пообещал «навести порядок».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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