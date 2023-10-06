Депутаты Верховной Рады подрались, пока согласовывали оборонный бюджет. Фото, видео 06 октября 2023 в 17:44 Размер текста - 17 + Депутаты Рады подрались во время обсуждения оборонного бюджета Украины Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины В Верховной Раде депутаты Алексей Гончаренко и Николай Тищенко подрались во время рассмотрения оборонного бюджета страны. По словам Гончаренко, в результате потасовки ему порвали штаны. «Идет рассмотрение бюджета. У меня правки о возврате 30-ки, об увеличении выплат военным, о социальном обеспечении военных. Что делает Совет и Слуги? <…> [говорят:] Зачем! В Киеве войны нет. В Киеве тепло и уютно», — прокомментировал ситуацию Алексей Гончаренко. По словам депутата, на заявление об укреплении украинской обороны Тищенко попытался забрать у него телефон, после чего порвал штаны Гончаренко. После этого политик пообещал «навести порядок». Фото: telegram-канал Алексея Гончаренко В Верховной Раде депутаты Алексей Гончаренко и Николай Тищенко подрались во время рассмотрения оборонного бюджета страны. По словам Гончаренко, в результате потасовки ему порвали штаны. «Идет рассмотрение бюджета. У меня правки о возврате 30-ки, об увеличении выплат военным, о социальном обеспечении военных. Что делает Совет и Слуги? <…> [говорят:] Зачем! В Киеве войны нет. В Киеве тепло и уютно», — прокомментировал ситуацию Алексей Гончаренко. По словам депутата, на заявление об укреплении украинской обороны Тищенко попытался забрать у него телефон, после чего порвал штаны Гончаренко. После этого политик пообещал «навести порядок». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям