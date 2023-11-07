Эксперт Фролов опроверг слухи о нарушении Россией договоренностей ОПЕК+

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Россия продолжает сокращение добычи и экспорта нефти Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Американское агентство Bloomberg выпустило материал, в котором обвинило Россию в увеличении экспорта нефти на мировые рынки вопреки сделке в рамках стран ОПЕК+. Однако заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов сообщил URA.RU, что статья Bloomberg не соответствует их же собственному графику экспорта нефти. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков.

«Среднемесячные показатели на графике самого же Bloomberg показывают, что РФ полностью поддерживает договоренности в рамках ОПЕК+. А господин Джулиан Ли (автор статьи) тычет пальцем в последнюю неделю и в отдельно взятую неделю в июне, и выдает дутую сенсацию. Уже на протяжении полугода западные СМИ непрерывно рассказывают, что ОПЕК+ разваливается, экономика страдает, договоренности не соблюдаются. При этом противоречия между странами каждую неделю меняются. Это самая обычная словесная интервенция, цель которой — воздействовать на рынок», — сказал Александр Фролов в беседе с URA.RU.

Кроме того, ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия продолжит сокращать экспорт нефти до конца декабря 2023 года. «Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в день», — передает ТАСС слова Новака. В Минэнерго РФ также подтвердили эту информацию.

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Американское агентство Bloomberg выпустило материал, в котором обвинило Россию в увеличении экспорта нефти на мировые рынки вопреки сделке в рамках стран ОПЕК+. Однако заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов сообщил URA.RU, что статья Bloomberg не соответствует их же собственному графику экспорта нефти. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков. «Среднемесячные показатели на графике самого же Bloomberg показывают, что РФ полностью поддерживает договоренности в рамках ОПЕК+. А господин Джулиан Ли (автор статьи) тычет пальцем в последнюю неделю и в отдельно взятую неделю в июне, и выдает дутую сенсацию. Уже на протяжении полугода западные СМИ непрерывно рассказывают, что ОПЕК+ разваливается, экономика страдает, договоренности не соблюдаются. При этом противоречия между странами каждую неделю меняются. Это самая обычная словесная интервенция, цель которой — воздействовать на рынок», — сказал Александр Фролов в беседе с URA.RU. Кроме того, ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия продолжит сокращать экспорт нефти до конца декабря 2023 года. «Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в день», — передает ТАСС слова Новака. В Минэнерго РФ также подтвердили эту информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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