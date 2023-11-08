Путин обеспокоился социально-экономическим развитием городов ДВФО

Российский президент Владимир Путин дал поручение утвердить планы социально-экономического развития городов Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2030 года. Об этом говорится в перечне поручений главы РФ.
«Утвердить планы комплексного социально-экономического развития <…> городских округов на период до 2030 года», —
Доклад необходимо представить 25 декабря 2023 года. Ответственным за него назначили премьер-министра РФ Михаила Мишустина и региональные власти.
Ранее Мишустин сообщил, что кабмин планирует подготовить план по авиаперевозкам в ДФО до 1 марта, передает RT. В январе министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что в регионе повысилась транспортная доступность.
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