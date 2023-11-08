Путин обеспокоился социально-экономическим развитием городов ДВФО

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин поручил развивать планы в экономической и социальной сферах в ДФО Фото:

Российский президент Владимир Путин дал поручение утвердить планы социально-экономического развития городов Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2030 года. Об этом говорится в перечне поручений главы РФ.

«Утвердить планы комплексного социально-экономического развития <…> городских округов на период до 2030 года», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте Кремля.

Доклад необходимо представить 25 декабря 2023 года. Ответственным за него назначили премьер-министра РФ Михаила Мишустина и региональные власти.

Ранее Мишустин сообщил, что кабмин планирует подготовить план по авиаперевозкам в ДФО до 1 марта, передает RT. В январе министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что в регионе повысилась транспортная доступность.

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Российский президент Владимир Путин дал поручение утвердить планы социально-экономического развития городов Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2030 года. Об этом говорится в перечне поручений главы РФ. «Утвердить планы комплексного социально-экономического развития <…> городских округов на период до 2030 года», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте Кремля. Доклад необходимо представить 25 декабря 2023 года. Ответственным за него назначили премьер-министра РФ Михаила Мишустина и региональные власти. Ранее Мишустин сообщил, что кабмин планирует подготовить план по авиаперевозкам в ДФО до 1 марта, передает RT. В январе министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что в регионе повысилась транспортная доступность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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