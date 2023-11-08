Путин обеспокоился социально-экономическим развитием городов ДВФО

08 ноября 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил развивать планы в экономической и социальной сферах в ДФО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин дал поручение утвердить планы социально-экономического развития городов Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2030 года. Об этом говорится в перечне поручений главы РФ. «Утвердить планы комплексного социально-экономического развития <…> городских округов на период до 2030 года», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте Кремля. Доклад необходимо представить 25 декабря 2023 года. Ответственным за него назначили премьер-министра РФ Михаила Мишустина и региональные власти. Ранее Мишустин сообщил, что кабмин планирует подготовить план по авиаперевозкам в ДФО до 1 марта, передает RT. В январе министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что в регионе повысилась транспортная доступность.

Российский президент Владимир Путин дал поручение утвердить планы социально-экономического развития городов Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2030 года. Об этом говорится в перечне поручений главы РФ. «Утвердить планы комплексного социально-экономического развития <…> городских округов на период до 2030 года», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте Кремля. Доклад необходимо представить 25 декабря 2023 года. Ответственным за него назначили премьер-министра РФ Михаила Мишустина и региональные власти. Ранее Мишустин сообщил, что кабмин планирует подготовить план по авиаперевозкам в ДФО до 1 марта, передает RT. В январе министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что в регионе повысилась транспортная доступность.