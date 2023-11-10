Полковник Матвийчук: аналог российского «Кинжала» появится в США через 5 лет

11 ноября 2023 в 08:26 Размер текста - 17 +

Анатолий Матвийчук сообщил, что в США еще не разработан гиперзвук Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Аналог гиперзвуковых российских ракет «Кинжал» в США сможет появиться минимум через пять лет. Таким мнением поделился полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, США не способны создать мощный двигатель, который будет развивать гиперзвуковую скорость. «Американцы сами заявили буквально весной, что отстают на пять-семь лет, и пять-семь лет им нужно, чтобы полностью свой гиперзвук поставить на вооружение», — заявил Матвийчук в беседе с «Лентой.ру». Он отметил, что главная проблема для США заключается в том, чтобы создать мощный двигатель, который будет развивать гиперзвуковую скорость. По словам Матвийчука, в США еще не разработан гиперзвук. Он подчеркнул, что РФ следит за работой американцев. «Мы готовимся, у нас уже вот-вот войдет в серию и встанет на вооружение С-500», — сообщил эксперт. Он отметил, что данный вид вооружения способен перехватывать суперзвук при скорости около 15-20 махов. Матвийчук добавил, что американские разработки, сделанные в ближайшие 10-15 лет, могут быть легко сбиты российским вооружением. Ранее военный эксперт Игорь Коротченко сообщил, что «Кинжал» способен бороться с украинскими ракетами ATACMS. Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сообщил, что гиперзвуковые ракеты могут поражать корабли-носители морских дронов, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аналог гиперзвуковых российских ракет «Кинжал» в США сможет появиться минимум через пять лет. Таким мнением поделился полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, США не способны создать мощный двигатель, который будет развивать гиперзвуковую скорость. «Американцы сами заявили буквально весной, что отстают на пять-семь лет, и пять-семь лет им нужно, чтобы полностью свой гиперзвук поставить на вооружение», — заявил Матвийчук в беседе с «Лентой.ру». Он отметил, что главная проблема для США заключается в том, чтобы создать мощный двигатель, который будет развивать гиперзвуковую скорость. По словам Матвийчука, в США еще не разработан гиперзвук. Он подчеркнул, что РФ следит за работой американцев. «Мы готовимся, у нас уже вот-вот войдет в серию и встанет на вооружение С-500», — сообщил эксперт. Он отметил, что данный вид вооружения способен перехватывать суперзвук при скорости около 15-20 махов. Матвийчук добавил, что американские разработки, сделанные в ближайшие 10-15 лет, могут быть легко сбиты российским вооружением. Ранее военный эксперт Игорь Коротченко сообщил, что «Кинжал» способен бороться с украинскими ракетами ATACMS. Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сообщил, что гиперзвуковые ракеты могут поражать корабли-носители морских дронов, передает телеканал 360.