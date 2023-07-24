Путин подписал закон о запрете смены пола в РФ

24 июля 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Закон о запрете смена пола в РФ подписал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России теперь запрещена смена пола. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. Согласно тексту закона, сменить пол можно будет только по медицинским показаниям. Для всех остальных вводится запрет. Те, кто сменил пол, не смогут усыновлять детей или быть опекунами. Если один из супругов сменил пол, то это — основание для расторжения брака. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Его подписал Владимир Путин.

В России теперь запрещена смена пола. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. Согласно тексту закона, сменить пол можно будет только по медицинским показаниям. Для всех остальных вводится запрет. Те, кто сменил пол, не смогут усыновлять детей или быть опекунами. Если один из супругов сменил пол, то это — основание для расторжения брака. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Его подписал Владимир Путин.