Путин подписал закон о запрете смены пола в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Закон о запрете смена пола в РФ подписал Владимир Путин Фото:

В России теперь запрещена смена пола. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно тексту закона, сменить пол можно будет только по медицинским показаниям. Для всех остальных вводится запрет. Те, кто сменил пол, не смогут усыновлять детей или быть опекунами. Если один из супругов сменил пол, то это — основание для расторжения брака. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Его подписал Владимир Путин.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России теперь запрещена смена пола. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. Согласно тексту закона, сменить пол можно будет только по медицинским показаниям. Для всех остальных вводится запрет. Те, кто сменил пол, не смогут усыновлять детей или быть опекунами. Если один из супругов сменил пол, то это — основание для расторжения брака. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Его подписал Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...