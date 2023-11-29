Как выйти на пенсию раньше срока

Эксперт Ключник: россияне с помощью ПДС смогут досрочно выйти на пенсию
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С помощью ПДС можно накопить значительную пенсионную сумму, заявил Дмитрий Ключник Фото:

С 1 января 2024 года возможность досрочного выхода на пенсию будет доступна не только льготным категориям работников, но и тем россиянам, которые примут участие в новой государственной программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом рассказал эксперт Дмитрий Ключник.

«С запуском новой государственной программы долгосрочных сбережений с 1 января 2024 года у россиян появится возможность при необходимости досрочно получать выплаты и выйти на заслуженный отдых, не дожидаясь официального пенсионного возраста», — передает слова Ключника RT. Он добавил, что основное условие — участие в программе не менее 15 лет.

Ключник подчеркнул, что участник программы может продолжать накапливать средства и к моменту официального выхода на пенсию иметь более значительную пенсионную сумму. Эксперт также указал, что участник программы может воспользоваться стимулирующими мерами, такими как государственное софинансирование, и регулярно реинвестировать налоговый вычет, получаемый с его взносов.

В России есть установленный пенсионный возраст, но можно выйти на пенсию раньше в некоторых случаях, например, при прохождении военной службы по контракту или работе в тяжелых условиях. Это называется досрочной пенсией. Чтобы получить ее, нужно соответствовать определенным условиям. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале.

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С 1 января 2024 года возможность досрочного выхода на пенсию будет доступна не только льготным категориям работников, но и тем россиянам, которые примут участие в новой государственной программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом рассказал эксперт Дмитрий Ключник. «С запуском новой государственной программы долгосрочных сбережений с 1 января 2024 года у россиян появится возможность при необходимости досрочно получать выплаты и выйти на заслуженный отдых, не дожидаясь официального пенсионного возраста», — передает слова Ключника RT. Он добавил, что основное условие — участие в программе не менее 15 лет. Ключник подчеркнул, что участник программы может продолжать накапливать средства и к моменту официального выхода на пенсию иметь более значительную пенсионную сумму. Эксперт также указал, что участник программы может воспользоваться стимулирующими мерами, такими как государственное софинансирование, и регулярно реинвестировать налоговый вычет, получаемый с его взносов. В России есть установленный пенсионный возраст, но можно выйти на пенсию раньше в некоторых случаях, например, при прохождении военной службы по контракту или работе в тяжелых условиях. Это называется досрочной пенсией. Чтобы получить ее, нужно соответствовать определенным условиям. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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