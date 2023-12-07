07 декабря 2023

Кирби: Иран намерен получить российское оружие

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Михаил Мишустин на II Каспийском экономическом форуме. Москва, российский флаг, флаг россии, флаг ирана, иран
Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках РФ иранских беспилотников Фото:

Иран в результате сотрудничества с Москвой намерен получить российские вооружения и военные технологии. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Есть основания полагать, что Иран хочет получить от РФ некоторые сложные российские оборонные технологии, Это военные вертолеты, летательные аппараты с неподвижным крылом, крылатые и баллистические ракеты», — заявил Кирби на регулярном брифинге для журналистов, пишет ТАСС.

По словам американского чиновника, предполагаемое сотрудничество с РФ может усилить Иран, и еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. При этом Кирби вновь выступил с утверждением, что Иран якобы поставляет РФ беспилотники. Он полагает, что стороны намерены создать собственное производства в РФ, чтобы строить БпЛА для СВО.

У России и Ирана есть большие инфраструктурные проекты. Также в полной мере идет процесс строительства железной дороги «Север — Юг». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Ибрахим Раиси в свою очередь сказал, что конфликт на Ближнем Востоке является преступлением.

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Иран в результате сотрудничества с Москвой намерен получить российские вооружения и военные технологии. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Есть основания полагать, что Иран хочет получить от РФ некоторые сложные российские оборонные технологии, Это военные вертолеты, летательные аппараты с неподвижным крылом, крылатые и баллистические ракеты», — заявил Кирби на регулярном брифинге для журналистов, пишет ТАСС. По словам американского чиновника, предполагаемое сотрудничество с РФ может усилить Иран, и еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. При этом Кирби вновь выступил с утверждением, что Иран якобы поставляет РФ беспилотники. Он полагает, что стороны намерены создать собственное производства в РФ, чтобы строить БпЛА для СВО. У России и Ирана есть большие инфраструктурные проекты. Также в полной мере идет процесс строительства железной дороги «Север — Юг». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Ибрахим Раиси в свою очередь сказал, что конфликт на Ближнем Востоке является преступлением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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