Кирби: Иран намерен получить российское оружие

08 декабря 2023 в 00:55 Размер текста - 17 +

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках РФ иранских беспилотников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Иран в результате сотрудничества с Москвой намерен получить российские вооружения и военные технологии. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Есть основания полагать, что Иран хочет получить от РФ некоторые сложные российские оборонные технологии, Это военные вертолеты, летательные аппараты с неподвижным крылом, крылатые и баллистические ракеты», — заявил Кирби на регулярном брифинге для журналистов, пишет ТАСС. По словам американского чиновника, предполагаемое сотрудничество с РФ может усилить Иран, и еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. При этом Кирби вновь выступил с утверждением, что Иран якобы поставляет РФ беспилотники. Он полагает, что стороны намерены создать собственное производства в РФ, чтобы строить БпЛА для СВО. У России и Ирана есть большие инфраструктурные проекты. Также в полной мере идет процесс строительства железной дороги «Север — Юг». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Ибрахим Раиси в свою очередь сказал, что конфликт на Ближнем Востоке является преступлением.

Иран в результате сотрудничества с Москвой намерен получить российские вооружения и военные технологии. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Есть основания полагать, что Иран хочет получить от РФ некоторые сложные российские оборонные технологии, Это военные вертолеты, летательные аппараты с неподвижным крылом, крылатые и баллистические ракеты», — заявил Кирби на регулярном брифинге для журналистов, пишет ТАСС. По словам американского чиновника, предполагаемое сотрудничество с РФ может усилить Иран, и еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. При этом Кирби вновь выступил с утверждением, что Иран якобы поставляет РФ беспилотники. Он полагает, что стороны намерены создать собственное производства в РФ, чтобы строить БпЛА для СВО. У России и Ирана есть большие инфраструктурные проекты. Также в полной мере идет процесс строительства железной дороги «Север — Юг». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Ибрахим Раиси в свою очередь сказал, что конфликт на Ближнем Востоке является преступлением.