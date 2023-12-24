Рособрнадзор раскрыл, как новая система образования отразится на ЕГЭ

Рособрнадзор: новая система высшего образования не отразится на ЕГЭ
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Единый государственный экзамен в гимназии № 47. Екатеринбург, ручка, паспорт, егэ, калькулятор
Содержание ЕГЭ полностью удовлетворяет высшие учебные заведения, заявил Анзор Музаев Фото:

Новая система высшего образования в РФ не предполагает изменений в формат и содержание единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Нам нет необходимости что-то менять, или реформировать, или отказываться от ЕГЭ», — сказал Музаев в интервью ТАСС. Он добавил, что на данный момент экзамен самодостаточен и его содержание полностью удовлетворяет высшие учебные заведения.

Президент РФ Владимир Путин в мае подписал указ, предусматривающий реализацию с 2023—2024 годов пилотного проекта об изменении уровней высшего образования. Планируется введение базового высшего и специализированного высшего образования, передает «Национальная служба новостей». Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявлял, что переход российских вузов на обучение по новой системе планируется с 1 сентября 2025 года.

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Новая система высшего образования в РФ не предполагает изменений в формат и содержание единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. «Нам нет необходимости что-то менять, или реформировать, или отказываться от ЕГЭ», — сказал Музаев в интервью ТАСС. Он добавил, что на данный момент экзамен самодостаточен и его содержание полностью удовлетворяет высшие учебные заведения. Президент РФ Владимир Путин в мае подписал указ, предусматривающий реализацию с 2023—2024 годов пилотного проекта об изменении уровней высшего образования. Планируется введение базового высшего и специализированного высшего образования, передает «Национальная служба новостей». Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявлял, что переход российских вузов на обучение по новой системе планируется с 1 сентября 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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