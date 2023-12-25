Песков: Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Россия не собирается вмешивать во внутренние дела мировых стран, отметил Дмитрий Песков Фото:

Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Сербии, как и других стран. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о позиции РФ в ответ на попытку проведения государственного переворота в Сербии.

«Все, что происходит внутри страны — это дело Сербии. Мы никогда не вмешивались во внутренни дела других стран и не собираемся», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что Россия бережно относится к дружеским, партнерским отношениям с Сербией.

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Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Сербии, как и других стран. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о позиции РФ в ответ на попытку проведения государственного переворота в Сербии. «Все, что происходит внутри страны — это дело Сербии. Мы никогда не вмешивались во внутренни дела других стран и не собираемся», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что Россия бережно относится к дружеским, партнерским отношениям с Сербией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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