Песков: Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран

25 декабря 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Россия не собирается вмешивать во внутренние дела мировых стран, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Сербии, как и других стран. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о позиции РФ в ответ на попытку проведения государственного переворота в Сербии. «Все, что происходит внутри страны — это дело Сербии. Мы никогда не вмешивались во внутренни дела других стран и не собираемся», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что Россия бережно относится к дружеским, партнерским отношениям с Сербией.

Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Сербии, как и других стран. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о позиции РФ в ответ на попытку проведения государственного переворота в Сербии. «Все, что происходит внутри страны — это дело Сербии. Мы никогда не вмешивались во внутренни дела других стран и не собираемся», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что Россия бережно относится к дружеским, партнерским отношениям с Сербией.