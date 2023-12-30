Минобороны: ПВО перехватили большинство снарядов у Белгорода

ПВО перехватили ракеты у Белгорода, но часть снарядов попали по городу
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Российские силы ПВО перехватили ракеты «Ольха» и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire. Но некоторые снаряды попали по Белгороду, сообщили в Минобороны РФ.
«Силы ПВО перехватили ракеты „Ольха“ и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько снарядов и кассетные части попали по Белгороду», — сообщили в оборонном ведомстве.ю
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