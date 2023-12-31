31 декабря 2023

Мэр Белгорода раскрыл, когда восстановят окна пострадавшим от обстрела ВСУ

Мэр Белгорода Демидов пообещал восстановить окна в домах жителей до 10 января
© Служба новостей «URA.RU»
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В Белгороде мэр пообещал отремонтировать окна в поврежденных домах (архивное фото) Фото:
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Жителям Белгорода, чьи дома пострадали от обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), восстановят окна до 10 января 2024 года. Об этом заявил глава Белгорода Валентин Демидов.

«Общая площадь восстановления оконных и балконных проемов составляет более 3,5 тысяч квадратных метров. Завершить ремонт окон постараемся до 10 января», — рассказал Демидов в telegram-канале.

Он подчеркнул, что полностью отремонтировать поврежденные дома планируется до 20 января. По его словам, главной задачей является организовать подачу тепла в квартиры.

Ранее в результате обстрела ВСУ в Белгороде были повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных домовладения. Среди поврежденных соцобъектов есть школа, лицей и детский сад.

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Жителям Белгорода, чьи дома пострадали от обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), восстановят окна до 10 января 2024 года. Об этом заявил глава Белгорода Валентин Демидов. «Общая площадь восстановления оконных и балконных проемов составляет более 3,5 тысяч квадратных метров. Завершить ремонт окон постараемся до 10 января», — рассказал Демидов в telegram-канале. Он подчеркнул, что полностью отремонтировать поврежденные дома планируется до 20 января. По его словам, главной задачей является организовать подачу тепла в квартиры. Ранее в результате обстрела ВСУ в Белгороде были повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных домовладения. Среди поврежденных соцобъектов есть школа, лицей и детский сад.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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