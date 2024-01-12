Доллар резко потерял в цене на Мосбирже. Скрин

Доллар упал ниже 88 рублей впервые с ноября
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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Доллар стал ниже 88 рублей Фото:

Доллар упал ниже 88 рублей в ходе торгов впервые с ноября 2023 года. Такими данными делится Мосбиржа.

Курс доллара стал ниже 88 рублей (87,98), однако потом стал расти. Сейчас цена колеблется около 81,1. Такими данными делится Мосбиржа. Также упал и евро. Рубль стал укрепляться после введенных правительством мер, среди которых — продажа валютной выручки экспортерами.

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Доллар упал ниже 88 рублей в ходе торгов впервые с ноября 2023 года. Такими данными делится Мосбиржа. Курс доллара стал ниже 88 рублей (87,98), однако потом стал расти. Сейчас цена колеблется около 81,1. Такими данными делится Мосбиржа. Также упал и евро. Рубль стал укрепляться после введенных правительством мер, среди которых — продажа валютной выручки экспортерами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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