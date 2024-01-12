Доллар упал ниже 88 рублей в ходе торгов впервые с ноября 2023 года. Такими данными делится Мосбиржа.
Курс доллара стал ниже 88 рублей (87,98), однако потом стал расти. Сейчас цена колеблется около 81,1. Такими данными делится Мосбиржа. Также упал и евро. Рубль стал укрепляться после введенных правительством мер, среди которых — продажа валютной выручки экспортерами.
Доллар упал ниже 88 рублей в ходе торгов впервые с ноября 2023 года. Такими данными делится Мосбиржа. Курс доллара стал ниже 88 рублей (87,98), однако потом стал расти. Сейчас цена колеблется около 81,1. Такими данными делится Мосбиржа. Также упал и евро. Рубль стал укрепляться после введенных правительством мер, среди которых — продажа валютной выручки экспортерами.