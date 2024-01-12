Замглавы Барнаула Шеломенцева отправили в СИЗО за взяточничество

12 января 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Антон Шеломенцев останется в СИЗО до 9 марта, заявили в СК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель главы города Барнаул Антон Шеломенцев отправлен в следственный изолятор (СИЗО) до 9 марта по обвинению во взяточничестве. Об этом рассказали в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю. «Шеломенцев, который обвиняется в получении взятки в два миллиона рублей, заключен под стражу до 9 марта», — передает сообщение СК «Аргументы и факты». Там добавили, что, по данным следствия, инцидент произошел в 2020 году. Шеломенцев, занимая должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, получил взятку через посредника от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирского транспорта. Размер взятки — два миллиона рублей.

Заместитель главы города Барнаул Антон Шеломенцев отправлен в следственный изолятор (СИЗО) до 9 марта по обвинению во взяточничестве. Об этом рассказали в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю. «Шеломенцев, который обвиняется в получении взятки в два миллиона рублей, заключен под стражу до 9 марта», — передает сообщение СК «Аргументы и факты». Там добавили, что, по данным следствия, инцидент произошел в 2020 году. Шеломенцев, занимая должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, получил взятку через посредника от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирского транспорта. Размер взятки — два миллиона рублей.