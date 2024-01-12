Замглавы Барнаула Шеломенцева отправили в СИЗО за взяточничество

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Антон Шеломенцев останется в СИЗО до 9 марта, заявили в СК РФ Фото:

Заместитель главы города Барнаул Антон Шеломенцев отправлен в следственный изолятор (СИЗО) до 9 марта по обвинению во взяточничестве. Об этом рассказали в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

«Шеломенцев, который обвиняется в получении взятки в два миллиона рублей, заключен под стражу до 9 марта», — передает сообщение СК «Аргументы и факты». Там добавили, что, по данным следствия, инцидент произошел в 2020 году. Шеломенцев, занимая должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, получил взятку через посредника от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирского транспорта. Размер взятки — два миллиона рублей.

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Заместитель главы города Барнаул Антон Шеломенцев отправлен в следственный изолятор (СИЗО) до 9 марта по обвинению во взяточничестве. Об этом рассказали в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю. «Шеломенцев, который обвиняется в получении взятки в два миллиона рублей, заключен под стражу до 9 марта», — передает сообщение СК «Аргументы и факты». Там добавили, что, по данным следствия, инцидент произошел в 2020 году. Шеломенцев, занимая должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, получил взятку через посредника от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирского транспорта. Размер взятки — два миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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