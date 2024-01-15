В России растет число зависимых от алкоголя

В России наблюдается увеличение количества людей с диагнозом «алкогольная зависимость». Об этом стало известно из данных Росстата.
«В России впервые за 10 лет зафиксирован рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость», — передает данные Росстата «Коммерсант». Там добавили, что количество новых пациентов с алкогольной зависимостью сократилось с 2010 по 2021 годы почти в два раза — с 100 тысяч до 53 тысяч.
В 2022 году было выявлено 54,2 тысячи пациентов с этим диагнозом. Тенденцию объясняют комплексом причин, включая пандемию, социально-экономические потрясения и «усиление геополитических противостояний», заключили в материале.
В России наблюдается увеличение количества людей с диагнозом «алкогольная зависимость». Об этом стало известно из данных Росстата. «В России впервые за 10 лет зафиксирован рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость», — передает данные Росстата «Коммерсант». Там добавили, что количество новых пациентов с алкогольной зависимостью сократилось с 2010 по 2021 годы почти в два раза — с 100 тысяч до 53 тысяч. В 2022 году было выявлено 54,2 тысячи пациентов с этим диагнозом. Тенденцию объясняют комплексом причин, включая пандемию, социально-экономические потрясения и «усиление геополитических противостояний», заключили в материале.