В России растет число зависимых от алкоголя

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Клипарт. Екатеринбург, алкоголизм, выпивка, граненый стакан, собутыльник
В России стало больше людей с алкогольной зависимостью Фото:

В России наблюдается увеличение количества людей с диагнозом «алкогольная зависимость». Об этом стало известно из данных Росстата.

«В России впервые за 10 лет зафиксирован рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость», — передает данные Росстата «Коммерсант». Там добавили, что количество новых пациентов с алкогольной зависимостью сократилось с 2010 по 2021 годы почти в два раза — с 100 тысяч до 53 тысяч.

В 2022 году было выявлено 54,2 тысячи пациентов с этим диагнозом. Тенденцию объясняют комплексом причин, включая пандемию, социально-экономические потрясения и «усиление геополитических противостояний», заключили в материале.

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В России наблюдается увеличение количества людей с диагнозом «алкогольная зависимость». Об этом стало известно из данных Росстата. «В России впервые за 10 лет зафиксирован рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость», — передает данные Росстата «Коммерсант». Там добавили, что количество новых пациентов с алкогольной зависимостью сократилось с 2010 по 2021 годы почти в два раза — с 100 тысяч до 53 тысяч. В 2022 году было выявлено 54,2 тысячи пациентов с этим диагнозом. Тенденцию объясняют комплексом причин, включая пандемию, социально-экономические потрясения и «усиление геополитических противостояний», заключили в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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