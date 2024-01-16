Путин рассказал, как остановить отток населения из сел и поселков

Отток населения из сельской местности, малых городов и поселков имеет место и связан он, в первую очередь, с недостаточным развитием соцсферы, медицины и образования. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24».
«Эти сферы нужно развивать из года в год. Первые программы у нас появились в 2003 году, но этого пока недостаточно. На полтора года ниже продолжительность жизни в селе, чем в городах», — отметил Путин, объясняя проблему малонаселенности села.
Глава России пообещал работать над решением жилищных вопросов, образования, газоснабжения, развития дорожной инфраструктуры. «Денег нужно много, но оно того стоит. Это нужно населению», — подчеркнул он.
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