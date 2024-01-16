Путин рассказал, как остановить отток населения из сел и поселков

Путин: отъезд жителей из сел связан с недостаточным развитием соцсферы

16 января 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Глава России пообещал работать над решением проблемы малых городов и сел Фото: Георгий Бергал © URA.RU Отток населения из сельской местности, малых городов и поселков имеет место и связан он, в первую очередь, с недостаточным развитием соцсферы, медицины и образования. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24». «Эти сферы нужно развивать из года в год. Первые программы у нас появились в 2003 году, но этого пока недостаточно. На полтора года ниже продолжительность жизни в селе, чем в городах», — отметил Путин, объясняя проблему малонаселенности села. Глава России пообещал работать над решением жилищных вопросов, образования, газоснабжения, развития дорожной инфраструктуры. «Денег нужно много, но оно того стоит. Это нужно населению», — подчеркнул он.

Отток населения из сельской местности, малых городов и поселков имеет место и связан он, в первую очередь, с недостаточным развитием соцсферы, медицины и образования. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24». «Эти сферы нужно развивать из года в год. Первые программы у нас появились в 2003 году, но этого пока недостаточно. На полтора года ниже продолжительность жизни в селе, чем в городах», — отметил Путин, объясняя проблему малонаселенности села. Глава России пообещал работать над решением жилищных вопросов, образования, газоснабжения, развития дорожной инфраструктуры. «Денег нужно много, но оно того стоит. Это нужно населению», — подчеркнул он.