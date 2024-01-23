Связываемый с Гинером украинский банк перешел в собственность Киева

24 января 2024 в 06:23 Размер текста - 17 +

В собственность государства перешло 88,9% акций «Первого инвестиционного банка» Фото: Официальный сайт президента Украины Акции украинского «Первого инвестиционного банка» перешли в собственность государства. Об этом сообщается на сайте кредитной организации. Летом Государственное бюро расследований (ГБР) высказалось о национализации актива, который связан с объявленным в Киеве в розыск российским бизнесменом Евгением Гинером. «Начинается новый этап в деятельности банка. Появляются новые возможности для развития банка и расширения продуктовой линейки… Прилагаем все усилия к повышению эффективности деятельности банка», — говорится в публикации на сайте кредитной организации. В собственность государства Украина перешло 88,9% акций «Первого инвестиционного банка». Сам банк связывали с российским бизнесменом Евгением Гинером. На Украине завели уголовное дело против Гинера летом прошлого года. Его заочно обвинили в «посягательстве на территориальную целостность страны», сообщила Служба безопасности Украины. Гинер якобы входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России и финансирует российскую армию.

Акции украинского «Первого инвестиционного банка» перешли в собственность государства. Об этом сообщается на сайте кредитной организации. Летом Государственное бюро расследований (ГБР) высказалось о национализации актива, который связан с объявленным в Киеве в розыск российским бизнесменом Евгением Гинером. «Начинается новый этап в деятельности банка. Появляются новые возможности для развития банка и расширения продуктовой линейки… Прилагаем все усилия к повышению эффективности деятельности банка», — говорится в публикации на сайте кредитной организации. В собственность государства Украина перешло 88,9% акций «Первого инвестиционного банка». Сам банк связывали с российским бизнесменом Евгением Гинером. На Украине завели уголовное дело против Гинера летом прошлого года. Его заочно обвинили в «посягательстве на территориальную целостность страны», сообщила Служба безопасности Украины. Гинер якобы входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России и финансирует российскую армию.