23 января 2024

Связываемый с Гинером украинский банк перешел в собственность Киева

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, украина, флаг,  stock
В собственность государства перешло 88,9% акций «Первого инвестиционного банка» Фото:

Акции украинского «Первого инвестиционного банка» перешли в собственность государства. Об этом сообщается на сайте кредитной организации. Летом Государственное бюро расследований (ГБР) высказалось о национализации актива, который связан с объявленным в Киеве в розыск российским бизнесменом Евгением Гинером.

«Начинается новый этап в деятельности банка. Появляются новые возможности для развития банка и расширения продуктовой линейки… Прилагаем все усилия к повышению эффективности деятельности банка», — говорится в публикации на сайте кредитной организации. В собственность государства Украина перешло 88,9% акций «Первого инвестиционного банка». Сам банк связывали с российским бизнесменом Евгением Гинером.

На Украине завели уголовное дело против Гинера летом прошлого года. Его заочно обвинили в «посягательстве на территориальную целостность страны», сообщила Служба безопасности Украины. Гинер якобы входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России и финансирует российскую армию.

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Акции украинского «Первого инвестиционного банка» перешли в собственность государства. Об этом сообщается на сайте кредитной организации. Летом Государственное бюро расследований (ГБР) высказалось о национализации актива, который связан с объявленным в Киеве в розыск российским бизнесменом Евгением Гинером. «Начинается новый этап в деятельности банка. Появляются новые возможности для развития банка и расширения продуктовой линейки… Прилагаем все усилия к повышению эффективности деятельности банка», — говорится в публикации на сайте кредитной организации. В собственность государства Украина перешло 88,9% акций «Первого инвестиционного банка». Сам банк связывали с российским бизнесменом Евгением Гинером. На Украине завели уголовное дело против Гинера летом прошлого года. Его заочно обвинили в «посягательстве на территориальную целостность страны», сообщила Служба безопасности Украины. Гинер якобы входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России и финансирует российскую армию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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