30 января 2024

Путин подписал закон о компенсации за невыплату зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное заявление президентов России и Киргизстана по итогам переговоров в Бишкеке. Бишкек, Киргизская республика, путин владимир
Путин расширил права сотрудника по получению компенсации за невыплаченную зарплату Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсациях за несвоевременную выплату зарплат. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, работодатель должен выплатить компенсацию сотруднику, если положенные выплаты не были своевременно начислены, а судом было признано право на их взыскание в пользу работника. Размер компенсации исчисляется из фактически невыплаченных денег «со дня следующего за днем, в который эти суммы должны были выплачены при своевременном их начислении в соответствии с трудовым законодательством», — говорится в тексте закона.

Ранее Путин высказался о росте зарплат россиян в 2023 году. Президент остался им недоволен, поскольку, по его словам, заработная плата не соответствует уровню инфляции. Российский лидер заявил, что рост реальных доходов граждан в 2024 году должен составить 8%. По мнению Путина, дефицит квалифицированных кадров тормозит экономическое развитие России.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсациях за несвоевременную выплату зарплат. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно закону, работодатель должен выплатить компенсацию сотруднику, если положенные выплаты не были своевременно начислены, а судом было признано право на их взыскание в пользу работника. Размер компенсации исчисляется из фактически невыплаченных денег «со дня следующего за днем, в который эти суммы должны были выплачены при своевременном их начислении в соответствии с трудовым законодательством», — говорится в тексте закона. Ранее Путин высказался о росте зарплат россиян в 2023 году. Президент остался им недоволен, поскольку, по его словам, заработная плата не соответствует уровню инфляции. Российский лидер заявил, что рост реальных доходов граждан в 2024 году должен составить 8%. По мнению Путина, дефицит квалифицированных кадров тормозит экономическое развитие России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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