Общество Выплаты и пенсии Путин подписал закон о компенсации за невыплату зарплаты 31 января 2024 в 02:07 Размер текста - 17 + Путин расширил права сотрудника по получению компенсации за невыплаченную зарплату Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсациях за несвоевременную выплату зарплат. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно закону, работодатель должен выплатить компенсацию сотруднику, если положенные выплаты не были своевременно начислены, а судом было признано право на их взыскание в пользу работника. Размер компенсации исчисляется из фактически невыплаченных денег «со дня следующего за днем, в который эти суммы должны были выплачены при своевременном их начислении в соответствии с трудовым законодательством», — говорится в тексте закона. Ранее Путин высказался о росте зарплат россиян в 2023 году. Президент остался им недоволен, поскольку, по его словам, заработная плата не соответствует уровню инфляции. Российский лидер заявил, что рост реальных доходов граждан в 2024 году должен составить 8%. По мнению Путина, дефицит квалифицированных кадров тормозит экономическое развитие России. Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсациях за несвоевременную выплату зарплат. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно закону, работодатель должен выплатить компенсацию сотруднику, если положенные выплаты не были своевременно начислены, а судом было признано право на их взыскание в пользу работника. Размер компенсации исчисляется из фактически невыплаченных денег «со дня следующего за днем, в который эти суммы должны были выплачены при своевременном их начислении в соответствии с трудовым законодательством», — говорится в тексте закона. Ранее Путин высказался о росте зарплат россиян в 2023 году. Президент остался им недоволен, поскольку, по его словам, заработная плата не соответствует уровню инфляции. Российский лидер заявил, что рост реальных доходов граждан в 2024 году должен составить 8%. По мнению Путина, дефицит квалифицированных кадров тормозит экономическое развитие России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям