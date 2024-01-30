Путин подписал закон о компенсации за невыплату зарплаты

Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсациях за несвоевременную выплату зарплат. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, работодатель должен выплатить компенсацию сотруднику, если положенные выплаты не были своевременно начислены, а судом было признано право на их взыскание в пользу работника. Размер компенсации исчисляется из фактически невыплаченных денег «со дня следующего за днем, в который эти суммы должны были выплачены при своевременном их начислении в соответствии с трудовым законодательством», —
Ранее Путин высказался о росте зарплат россиян в 2023 году. Президент остался им недоволен, поскольку, по его словам, заработная плата не соответствует уровню инфляции. Российский лидер заявил, что рост реальных доходов граждан в 2024 году должен составить 8%. По мнению Путина, дефицит квалифицированных кадров тормозит экономическое развитие России.
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