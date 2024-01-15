Путин нашел самое слабое звено в экономическом развитии России

Исправлять ситуацию поручено министру просвещения Кравцову

15 января 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Владимир Путин нашел самое слабое звено в цепи проблем, тормозящих развитие страны Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент Владимир Путин указал на самое слабое звено в цепочке проблем, которые тормозят экономическое развитие России. Дефицит учителей физики, математики, информатики слишком высок. Между тем именно в школе начинается подготовка кадров, необходимых для достижения экономического и технологического суверенитета страны, объяснили URA.RU эксперты итоги встречи Путина с министром просвещения Сергеем Кравцовым, которому и придется исправлять ситуацию. Разговор с Кравцовым президент начал с информации о капитальном ремонте школ в стране. «У нас выделены достаточно приличные деньги на эти цели. Программа, которая касается очень многих людей, и ее трудно переоценить. Как идет работа?» — поинтересовался Путин. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов стоит на начальном этапе подготовки кадров для технологического рывка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам министра, и капремонт школ, и строительство новых «идет по плану, без сбоев». «Никакие санкции не могут этому помешать. У нас ежегодно капитально ремонтируется 1,5 тысячи школ. Ваше поручение о ремонте 7300 школ будет выполнено в срок. Строительство новых школ позволило ликвидировать третью смену, порядка 15 процентов — вторая смена», — отметил Кравцов. Он подчеркнул, что во всех школах, в том числе в сельских, устанавливается современное учебное оборудование. Не без гордости министр заявил, что это «прекрасные современные школы», каких «в мире нет». «Конечно, качество образования зависит от учителя», — добавил он. В этот момент в доклад министра, который готов был продолжать рассказ о том, как кардинально изменились условия получения общего образования в стране, вмешался Путин. «Количество учителей сокращается. По математике, физике, информатике», — обратил внимание президент. Учителя точных и естественных наук — дефицитные кадры в большинстве регионов страны Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Кравцов попытался реабилитироваться и вновь вывести разговор в позитивное русло. «У нас чуть-чуть увеличилось количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов. Педагогическое образование второе по популярности: в 2023 году в педагогические вузы было подано на 100 тысяч больше заявлений, чем в прошлом, — сообщил министр. — Мы уверены, эти проблемы будут решены. В педагогические вузы поступают не как ранее, по остаточному принципу. Конкурс на некоторые специальности составляет десять человек на место». Путин попросил уточнить, по каким специальностям такие конкурсы. И вновь первые направления, которые назвал Кравцов, — гуманитарные: педагогика, работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Он поспешил добавить, что «пользуются популярностью и естественно-научные предметы, в том числе математика и физика». «Ребята идут, и идут молодые, которые ориентированы потом на работу в школах», — заверил министр. Эксперты считают, что нехватка учителей физики, математики, химии и других направлений — это тенденция, начавшаяся еще в 1990-х: точные науки были не в моде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фактически на этой встрече президент заострил внимание Кравцова на проблеме, решать которую в России начали еще в 2006 году: тогда подготовка кадров для школ стала одним из главных пунктов самого первого нацпроекта «Образование». Вместе с тем, как еще в 2022 году отмечали в своем аналитическом докладе «Школьное образование в контексте национальных целей и приоритетных проектов» эксперты Высшей школы экономики, дефицит педагогических кадров в школах по-прежнему растает, несмотря на меры поддержки и стимулирования учителей. И действительно самые дефицитные специальности — учителя физики, химии, информатики, математики. Этот дефицит «усугубляется текучкой кадров». Проблему осенью 2023 года фиксировали и эксперты Народного фронта. Согласно их исследованию, в 40% российских школ есть вакансии, и больше всего — учителей физики (22,4% школ) и математики (43,8% школ). Как пояснил URA.RU профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии Московского госуниверситета Сергей Черняховский, все это — результат процессов 1990-х годов, когда в некоторых школах не преподавались, например, физика и астрономия. «К точным наукам было определенное невнимание власти. Они были не в моде — в этих сферах ничего не платили. Тогда же упал престиж учительской профессии», — пояснил Черняховский. По его словам, «политический запрос на подготовку учителей по точным наукам» есть. Объективно расти стали конкурсы в технические вузы. И количество бюджетных мест там увеличивается ежегодно. Но человеку, получившему соответствующее образование проще пойти в ту сферу, где платят больше, чем школьным учителям. «Работа в школе — это сложно, это нестоящая зарплата, это работа с детьми, которые получают массу противоречивой информации. Для этого нужно уметь работать на уровне гипнотизирующих психологических возможностей», — считает политолог. Президент Путин указывает, что интерес к точным наукам, к техническим профессиям должен закладываться еще в школах — инженеры сегодня на вес золота Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тем не менее Путин требует найти возможности изменить эту тенденцию, особенно в сфере точных наук, поскольку это основа решения другой его задачи — «достичь технологического суверенитета», отмечает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Задача — развивать новые технологии, которые могли бы претендовать на мировое лидерство. Поднимая проблему нехватки педагогических кадров по точным наукам, Путин показывает, что эти вопросы должны решаться в ускоренном режиме», — считает Кирьянов. Речь идет о выстраивании системы подготовки специалистов технических направлений, начиная со школы. По словам первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Алены Аршиновой, «технологический суверенитет невозможен без хорошо подготовленных кадров — без учителей физики, информатики, математики». «Задача — создать учителям максимально комфортные условия работы, продолжать обновлять инфраструктуру и проработать вопрос справедливой оплаты труда», — отметила парламентарий. Статья по теме Учителям отвели особую роль в спецоперации Путин, как пояснил политолог Дмитрий Нечаев, понимает, что модернизация всех отраслей экономики возможна при решении проблем, которые тормозят этот процесс. «Нужно определить ключевое звено цепи этих проблем. Путин таковым считает подготовку школьников. Вытягивая это звено (решая проблемы в системе школьного образования), можно вытащить всю цепь», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Путин указал на самое слабое звено в цепочке проблем, которые тормозят экономическое развитие России. Дефицит учителей физики, математики, информатики слишком высок. Между тем именно в школе начинается подготовка кадров, необходимых для достижения экономического и технологического суверенитета страны, объяснили URA.RU эксперты итоги встречи Путина с министром просвещения Сергеем Кравцовым, которому и придется исправлять ситуацию. Разговор с Кравцовым президент начал с информации о капитальном ремонте школ в стране. «У нас выделены достаточно приличные деньги на эти цели. Программа, которая касается очень многих людей, и ее трудно переоценить. Как идет работа?» — поинтересовался Путин. По словам министра, и капремонт школ, и строительство новых «идет по плану, без сбоев». «Никакие санкции не могут этому помешать. У нас ежегодно капитально ремонтируется 1,5 тысячи школ. Ваше поручение о ремонте 7300 школ будет выполнено в срок. Строительство новых школ позволило ликвидировать третью смену, порядка 15 процентов — вторая смена», — отметил Кравцов. Он подчеркнул, что во всех школах, в том числе в сельских, устанавливается современное учебное оборудование. Не без гордости министр заявил, что это «прекрасные современные школы», каких «в мире нет». «Конечно, качество образования зависит от учителя», — добавил он. Кравцов попытался реабилитироваться и вновь вывести разговор в позитивное русло. «У нас чуть-чуть увеличилось количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов. Педагогическое образование второе по популярности: в 2023 году в педагогические вузы было подано на 100 тысяч больше заявлений, чем в прошлом, — сообщил министр. — Мы уверены, эти проблемы будут решены. В педагогические вузы поступают не как ранее, по остаточному принципу. Конкурс на некоторые специальности составляет десять человек на место». Путин попросил уточнить, по каким специальностям такие конкурсы. И вновь первые направления, которые назвал Кравцов, — гуманитарные: педагогика, работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Он поспешил добавить, что «пользуются популярностью и естественно-научные предметы, в том числе математика и физика». «Ребята идут, и идут молодые, которые ориентированы потом на работу в школах», — заверил министр. Фактически на этой встрече президент заострил внимание Кравцова на проблеме, решать которую в России начали еще в 2006 году: тогда подготовка кадров для школ стала одним из главных пунктов самого первого нацпроекта «Образование». Вместе с тем, как еще в 2022 году отмечали в своем аналитическом докладе «Школьное образование в контексте национальных целей и приоритетных проектов» эксперты Высшей школы экономики, дефицит педагогических кадров в школах по-прежнему растает, несмотря на меры поддержки и стимулирования учителей. И действительно самые дефицитные специальности — учителя физики, химии, информатики, математики. Этот дефицит «усугубляется текучкой кадров». Проблему осенью 2023 года фиксировали и эксперты Народного фронта. Согласно их исследованию, в 40% российских школ есть вакансии, и больше всего — учителей физики (22,4% школ) и математики (43,8% школ). Как пояснил URA.RU профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии Московского госуниверситета Сергей Черняховский, все это — результат процессов 1990-х годов, когда в некоторых школах не преподавались, например, физика и астрономия. По его словам, «политический запрос на подготовку учителей по точным наукам» есть. Объективно расти стали конкурсы в технические вузы. И количество бюджетных мест там увеличивается ежегодно. Но человеку, получившему соответствующее образование проще пойти в ту сферу, где платят больше, чем школьным учителям. «Работа в школе — это сложно, это нестоящая зарплата, это работа с детьми, которые получают массу противоречивой информации. Для этого нужно уметь работать на уровне гипнотизирующих психологических возможностей», — считает политолог. Тем не менее Путин требует найти возможности изменить эту тенденцию, особенно в сфере точных наук, поскольку это основа решения другой его задачи — «достичь технологического суверенитета», отмечает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Задача — развивать новые технологии, которые могли бы претендовать на мировое лидерство. Поднимая проблему нехватки педагогических кадров по точным наукам, Путин показывает, что эти вопросы должны решаться в ускоренном режиме», — считает Кирьянов. Речь идет о выстраивании системы подготовки специалистов технических направлений, начиная со школы. По словам первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Алены Аршиновой, «технологический суверенитет невозможен без хорошо подготовленных кадров — без учителей физики, информатики, математики». «Задача — создать учителям максимально комфортные условия работы, продолжать обновлять инфраструктуру и проработать вопрос справедливой оплаты труда», — отметила парламентарий. Путин, как пояснил политолог Дмитрий Нечаев, понимает, что модернизация всех отраслей экономики возможна при решении проблем, которые тормозят этот процесс. «Нужно определить ключевое звено цепи этих проблем. Путин таковым считает подготовку школьников. Вытягивая это звено (решая проблемы в системе школьного образования), можно вытащить всю цепь», — заключил эксперт.