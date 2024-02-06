Депутат Рады предрек серию увольнений после отставки Залужного

Депутат Гончаренко*: вместе с Залужным уволят его заместителей

06 февраля 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Вместе с Валерием Залужным (на фото) уволят его замов, сказал Алексей Гончаренко* Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Вместе с главкомом ВСУ Валерием Залужным будут уволены также его заместители. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). «Ну и вместе с Залужным планируют увольнять всех его заместителей: [Евгения] Мойсюка, [Николая] Балана, [Михаила] Забродского», — уверен Алексей Гончаренко. Сообщение депутат опубликовал в своем telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью прессе подтвердил свое намерение уволить Залужного. Также украинский лидер планирует провести перестановки не только в ВСУ, но и в правительстве страны, пишет RT. *Алексей Гончаренко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Вместе с главкомом ВСУ Валерием Залужным будут уволены также его заместители. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). «Ну и вместе с Залужным планируют увольнять всех его заместителей: [Евгения] Мойсюка, [Николая] Балана, [Михаила] Забродского», — уверен Алексей Гончаренко. Сообщение депутат опубликовал в своем telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью прессе подтвердил свое намерение уволить Залужного. Также украинский лидер планирует провести перестановки не только в ВСУ, но и в правительстве страны, пишет RT. *Алексей Гончаренко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.