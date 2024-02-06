Депутат Рады предрек серию увольнений после отставки Залужного

Вместе с главкомом ВСУ Валерием Залужным будут уволены также его заместители. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).
«Ну и вместе с Залужным планируют увольнять всех его заместителей: [Евгения] Мойсюка, [Николая] Балана, [Михаила] Забродского», — уверен Алексей Гончаренко. Сообщение депутат опубликовал в своем telegram-канале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью прессе подтвердил свое намерение уволить Залужного. Также украинский лидер планирует провести перестановки не только в ВСУ, но и в правительстве страны, пишет RT.
*Алексей Гончаренко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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