Депутат Рады предрек серию увольнений после отставки Залужного

Депутат Гончаренко*: вместе с Залужным уволят его заместителей
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НАТО. Москва. stock, Валерий Залужный,  stock
Вместе с Валерием Залужным (на фото) уволят его замов, сказал Алексей Гончаренко* Фото:

Вместе с главкомом ВСУ Валерием Залужным будут уволены также его заместители. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

«Ну и вместе с Залужным планируют увольнять всех его заместителей: [Евгения] Мойсюка, [Николая] Балана, [Михаила] Забродского», — уверен Алексей Гончаренко. Сообщение депутат опубликовал в своем telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью прессе подтвердил свое намерение уволить Залужного. Также украинский лидер планирует провести перестановки не только в ВСУ, но и в правительстве страны, пишет RT.

*Алексей Гончаренко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Вместе с главкомом ВСУ Валерием Залужным будут уволены также его заместители. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). «Ну и вместе с Залужным планируют увольнять всех его заместителей: [Евгения] Мойсюка, [Николая] Балана, [Михаила] Забродского», — уверен Алексей Гончаренко. Сообщение депутат опубликовал в своем telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью прессе подтвердил свое намерение уволить Залужного. Также украинский лидер планирует провести перестановки не только в ВСУ, но и в правительстве страны, пишет RT. *Алексей Гончаренко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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