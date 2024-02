NYT: западные чиновники предрекли тотальный крах ВСУ в этом году

09 февраля 2024

ВСУ не смогут удерживать позиции без помощи США, заявили чиновники Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Без помощи США ВСУ столкнутся с обрушением фронта в течение нескольких месяцев. Об этом заявили западные чиновники и официальные лица, отметив, что к марту Украина уже не сможет проводить такие же контратаки, какие были ранее. «Пройдет еще как минимум пара месяцев, прежде чем отсутствие возобновления помощи окажет широкомасштабное воздействие. Но без этого, добавляют чиновники, трудно представить, как Украина сможет сохранить свои нынешние позиции на поле боя», — говорится в материале The New York Times . Украина без помощи США не сможет как раньше проводить локальные контратаки уже к следующему месяцу. Также ВСУ будут не в состоянии противостоять натиску армии России. Новый закон о помощи Украине пока не одобрен. Президент США Джо Байден отмечал, что его могут и не принят в итоге. 95 миллиардов долларов должны пойти на поддержку ВСУ, Израиля и защиты границы на юге США. Уже второй месяц ВСУ находятся без военной помощи Штатов. В декабре газета Financial Times сообщала, что западная помощь Киеву сократилась почти на 90%. Журналисты отметили, что следующие месяцы военного конфликта станут для Украины более печальными, передает «Национальная служба новостей».

