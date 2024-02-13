13 февраля 2024

В Германии ранили подростка с Украины из-за рассовой принадлежности

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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Нападение произошло в закусочной Фото:

В Меттмане (Германия) тяжело ранили 15-летнего украинца в результате конфликта на расовой почве. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

«Пятнадцатилетний украинец получил тяжелое ранение в результате нападения на расовой почве в Меттманне под Дюссельдорфом», — говорится в материале DPA. Нападение произошло 10 февраля в закусочной. Неизвестный начал оскорблять подростка, а после ударил его по голове и скрылся.

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В Меттмане (Германия) тяжело ранили 15-летнего украинца в результате конфликта на расовой почве. Об этом сообщает информационное агентство DPA. «Пятнадцатилетний украинец получил тяжелое ранение в результате нападения на расовой почве в Меттманне под Дюссельдорфом», — говорится в материале DPA. Нападение произошло 10 февраля в закусочной. Неизвестный начал оскорблять подростка, а после ударил его по голове и скрылся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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