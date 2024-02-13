В Германии ранили подростка с Украины из-за рассовой принадлежности

14 февраля 2024 в 02:09 Размер текста - 17 +

Нападение произошло в закусочной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Меттмане (Германия) тяжело ранили 15-летнего украинца в результате конфликта на расовой почве. Об этом сообщает информационное агентство DPA. «Пятнадцатилетний украинец получил тяжелое ранение в результате нападения на расовой почве в Меттманне под Дюссельдорфом», — говорится в материале DPA. Нападение произошло 10 февраля в закусочной. Неизвестный начал оскорблять подростка, а после ударил его по голове и скрылся.

В Меттмане (Германия) тяжело ранили 15-летнего украинца в результате конфликта на расовой почве. Об этом сообщает информационное агентство DPA. «Пятнадцатилетний украинец получил тяжелое ранение в результате нападения на расовой почве в Меттманне под Дюссельдорфом», — говорится в материале DPA. Нападение произошло 10 февраля в закусочной. Неизвестный начал оскорблять подростка, а после ударил его по голове и скрылся.