МЧС: пожар в центре Москвы ликвидирован

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Пожар на Ленинградском вокзале в Москве. Москва, мчс, пожар, ленинградский вокзал, ликвидация пожара, пожарные
Пожар в центре Москвы был ликвидирован спустя пять часов с момента возгорания Фото:

Экстренные службы полностью ликвидировали пожар на Пушкинской площади в центре Москвы. Они потушили пожар, площадью до 1500 квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС РФ.

«В Москве специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар», — уточнило ведомство в своем telegram-канале. Около часа назад возгорание было локализовано.

Сам пожар был зафиксирован ближе к пяти утра (по Мск). Изначально он возник на территории «Известия-Холл». Далее огонь перекинулся на соседние здания. Специалистам потребовалось примерно пять часов, чтобы полностью потушить пожар.

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Экстренные службы полностью ликвидировали пожар на Пушкинской площади в центре Москвы. Они потушили пожар, площадью до 1500 квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС РФ. «В Москве специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар», — уточнило ведомство в своем telegram-канале. Около часа назад возгорание было локализовано. Сам пожар был зафиксирован ближе к пяти утра (по Мск). Изначально он возник на территории «Известия-Холл». Далее огонь перекинулся на соседние здания. Специалистам потребовалось примерно пять часов, чтобы полностью потушить пожар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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