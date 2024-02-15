МЧС: пожар в центре Москвы ликвидирован

15 февраля 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Пожар в центре Москвы был ликвидирован спустя пять часов с момента возгорания Фото: Георгий Бергал © URA.RU Экстренные службы полностью ликвидировали пожар на Пушкинской площади в центре Москвы. Они потушили пожар, площадью до 1500 квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС РФ. «В Москве специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар», — уточнило ведомство в своем telegram-канале. Около часа назад возгорание было локализовано. Сам пожар был зафиксирован ближе к пяти утра (по Мск). Изначально он возник на территории «Известия-Холл». Далее огонь перекинулся на соседние здания. Специалистам потребовалось примерно пять часов, чтобы полностью потушить пожар.

Экстренные службы полностью ликвидировали пожар на Пушкинской площади в центре Москвы. Они потушили пожар, площадью до 1500 квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС РФ. «В Москве специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар», — уточнило ведомство в своем telegram-канале. Около часа назад возгорание было локализовано. Сам пожар был зафиксирован ближе к пяти утра (по Мск). Изначально он возник на территории «Известия-Холл». Далее огонь перекинулся на соседние здания. Специалистам потребовалось примерно пять часов, чтобы полностью потушить пожар.