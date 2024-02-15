15 февраля 2024

Кирби попросил РФ не вмешиваться в выборы США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США 5 ноября пройдут выборы президента США Фото:

Власти России должны «держаться подальше» от выборов президента США, которые пройдут в ноябре. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Я думаю, президент России Владимир Путин прекрасно знает о том, что делает эта администрация для того, чтобы противостоять влиянию России во всем мире и, конечно же, тому, что она совершает на территории Украины. И господину Путину следует держаться подальше от наших выборов», — слова Кирби передает РИА Новости.

Владимир Путин в интервью с журналистом Павлом Зарубиным заявлял, что Россия будет работать с любым американским лидером, но лучше для нее все же нынешний президент США Джо Байден. Также он подчеркнул, что стране некорректно вмешиваться в президентские выборы Соединенных Штатов. По его мнению, предвыборная кампания в Америке приобретает «острые формы».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти России должны «держаться подальше» от выборов президента США, которые пройдут в ноябре. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «Я думаю, президент России Владимир Путин прекрасно знает о том, что делает эта администрация для того, чтобы противостоять влиянию России во всем мире и, конечно же, тому, что она совершает на территории Украины. И господину Путину следует держаться подальше от наших выборов», — слова Кирби передает РИА Новости. Владимир Путин в интервью с журналистом Павлом Зарубиным заявлял, что Россия будет работать с любым американским лидером, но лучше для нее все же нынешний президент США Джо Байден. Также он подчеркнул, что стране некорректно вмешиваться в президентские выборы Соединенных Штатов. По его мнению, предвыборная кампания в Америке приобретает «острые формы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...