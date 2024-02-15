Кирби попросил РФ не вмешиваться в выборы США

16 февраля 2024 в 02:07 Размер текста - 17 +

В США 5 ноября пройдут выборы президента США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти России должны «держаться подальше» от выборов президента США, которые пройдут в ноябре. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «Я думаю, президент России Владимир Путин прекрасно знает о том, что делает эта администрация для того, чтобы противостоять влиянию России во всем мире и, конечно же, тому, что она совершает на территории Украины. И господину Путину следует держаться подальше от наших выборов», — слова Кирби передает РИА Новости. Владимир Путин в интервью с журналистом Павлом Зарубиным заявлял, что Россия будет работать с любым американским лидером, но лучше для нее все же нынешний президент США Джо Байден. Также он подчеркнул, что стране некорректно вмешиваться в президентские выборы Соединенных Штатов. По его мнению, предвыборная кампания в Америке приобретает «острые формы».

Власти России должны «держаться подальше» от выборов президента США, которые пройдут в ноябре. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «Я думаю, президент России Владимир Путин прекрасно знает о том, что делает эта администрация для того, чтобы противостоять влиянию России во всем мире и, конечно же, тому, что она совершает на территории Украины. И господину Путину следует держаться подальше от наших выборов», — слова Кирби передает РИА Новости. Владимир Путин в интервью с журналистом Павлом Зарубиным заявлял, что Россия будет работать с любым американским лидером, но лучше для нее все же нынешний президент США Джо Байден. Также он подчеркнул, что стране некорректно вмешиваться в президентские выборы Соединенных Штатов. По его мнению, предвыборная кампания в Америке приобретает «острые формы».