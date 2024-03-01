Мэр Троицка Виноградов, обвиняемый в коррупции, остался в СИЗО

Александра Виноградова оставили в СИЗО до 12 апреля Фото: Павел Сидоров © URA.RU

новость из сюжета Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова

Челябинский областной суд 1 марта оставил в силе решение о содержании под стражей до 12 апреля мэра Троицка Александра Виноградова, обвиняемого в получении взятки. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе.

«Адвокаты Виноградова подали апелляционную жалобу на решение Центрального райсуда о продлении меры пресечения их клиенту до 12 апреля. Областной суд не стало ничего менять. Решение о содержании Виноградова под стражей оставили в силе», — рассказал URA.RU источник.

Адвокаты Виноградова просили решение суда первой инстанции отменить. В качестве новой меры пресечения избрать домашний арест. Однако суд не стал удовлетворять их жалобу.

URA.RU связалось с пресс-службой областного суда. Там сообщили, что уточнят информацию.

Виноградов был задержан 13 декабря прошлого года. Только отделавшись от «уголовки» по факту превышения должностных полномочий, он попал под следствие по обвинениям в получении взяток от местного бизнесмена Дмитрия Виноградова. Силовики считают, что коммерсант заплатил главе города беговой дорожкой стоимостью 126 тысяч рублей, а в обмен получил разрешение на эксплуатацию здания своего магазина в Троицке на улице Дерибаса. Посредником в истории выступил другой бизнесмен, ранее судимый за участие в покушении на убийство директора одного из коммунальных предприятий Троицка Евгения Пана, Борис Спиридонов, который с первых дней задержания стал активно сотрудничать со следствием, давая показания на Виноградовых.

Благодаря такому сотрудничеству Спиридонова, в отличие от Виноградовых, не стали закрывать в СИЗО. А оставшись на свободе он чуть не стал жертвой покушения. Предварительно, заказчиком убийства бизнесмена стала риэлтор фирмы «Этажи» Полина Иосифова, имеющая связи с Виноградовым-бизнесменом. Сейчас следователи выясняют причастность обоих Виноградовых к организации покушения.

Найти истинного заказчика пообещала сама Иосифова. Во время заседания суда, на котором ей избирали меру пресечения они заявила, что готова к сотрудничеству со следствием.

Обновлено в 16:34 по Уральскому времени:

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Александра Виноградова. Постановление Центрального районного суда Челябинска от 12 февраля 2024 года, которым обвиняемому был продлен срок содержания под стражей до 12 апреля 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда.