Readovka: компания «Яндекс» и ее курьер обманули бойца СВО в Москве

02 марта 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Курьер «Яндекса» перестал выходить на связь после получения посылки, пишет Readovka Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве курьер «Яндекса» не довез посылку до участника спецоперации на Украине, который лежит в больнице. Доставщик уже почти сутки не выходит на связь, пишет telegram-канал Readovka. По данным канала, женщина хотела передать бойцу СВО, проходящему лечение в госпитале, пюре и сигареты через службу доставки «Яндекса». «Курьер, который был ответственен за перевозку и передачу посылки, просто не довез ее до ветерана СВО и перестал выходить на связь», — написали в telegram-канале. По словам женщины, «Яндекс» проигнорировал жалобы на недоставленную посылку. Также ей не вернули списанные деньги. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Яндекса» для уточнения информации. Ответ ожидается.

В Москве курьер «Яндекса» не довез посылку до участника спецоперации на Украине, который лежит в больнице. Доставщик уже почти сутки не выходит на связь, пишет telegram-канал Readovka. По данным канала, женщина хотела передать бойцу СВО, проходящему лечение в госпитале, пюре и сигареты через службу доставки «Яндекса». «Курьер, который был ответственен за перевозку и передачу посылки, просто не довез ее до ветерана СВО и перестал выходить на связь», — написали в telegram-канале. По словам женщины, «Яндекс» проигнорировал жалобы на недоставленную посылку. Также ей не вернули списанные деньги. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Яндекса» для уточнения информации. Ответ ожидается.