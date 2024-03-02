Readovka: компания «Яндекс» и ее курьер обманули бойца СВО в Москве

В Москве курьер «Яндекса» не довез посылку до участника спецоперации на Украине, который лежит в больнице. Доставщик уже почти сутки не выходит на связь, пишет telegram-канал Readovka.
По данным канала, женщина хотела передать бойцу СВО, проходящему лечение в госпитале, пюре и сигареты через службу доставки «Яндекса». «Курьер, который был ответственен за перевозку и передачу посылки, просто не довез ее до ветерана СВО и перестал выходить на связь», — написали в telegram-канале.
По словам женщины, «Яндекс» проигнорировал жалобы на недоставленную посылку. Также ей не вернули списанные деньги.
URA.RU направило запрос в пресс-службу «Яндекса» для уточнения информации. Ответ ожидается.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.