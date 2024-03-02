Readovka: компания «Яндекс» и ее курьер обманули бойца СВО в Москве

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Новогодняя иллюминация на улицах города. Екатеринбург, курьер, яндекс еда, яндекс доставка
Курьер «Яндекса» перестал выходить на связь после получения посылки, пишет Readovka Фото:

В Москве курьер «Яндекса» не довез посылку до участника спецоперации на Украине, который лежит в больнице. Доставщик уже почти сутки не выходит на связь, пишет telegram-канал Readovka.

По данным канала, женщина хотела передать бойцу СВО, проходящему лечение в госпитале, пюре и сигареты через службу доставки «Яндекса». «Курьер, который был ответственен за перевозку и передачу посылки, просто не довез ее до ветерана СВО и перестал выходить на связь», — написали в telegram-канале.

По словам женщины, «Яндекс» проигнорировал жалобы на недоставленную посылку. Также ей не вернули списанные деньги.

URA.RU направило запрос в пресс-службу «Яндекса» для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В Москве курьер «Яндекса» не довез посылку до участника спецоперации на Украине, который лежит в больнице. Доставщик уже почти сутки не выходит на связь, пишет telegram-канал Readovka. По данным канала, женщина хотела передать бойцу СВО, проходящему лечение в госпитале, пюре и сигареты через службу доставки «Яндекса». «Курьер, который был ответственен за перевозку и передачу посылки, просто не довез ее до ветерана СВО и перестал выходить на связь», — написали в telegram-канале. По словам женщины, «Яндекс» проигнорировал жалобы на недоставленную посылку. Также ей не вернули списанные деньги. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Яндекса» для уточнения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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