«Единая Россия» начала помогать жителям освобожденной Авдеевки

Турчак: «Единая Россия» открыла гуманитарный центр для жителей Авдеевки

05 марта 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак сообщил, что оформить гражданство РФ жители могут в Ясиноватой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Авдеевке (ДНР) «Единая Россия» открыла первый гуманитарный центр для мирных жителей. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, центр будет заниматься распределением необходимых товаров первой необходимости. Также планируется организация поддержки в восстановлении инфраструктуры и предоставлении социальных услуг. «„Единая Россия“ открыла в Авдеевке первый гуманитарный центр <…> С обеспечением продуктами в целом проблем нет. Маломобильным и одиноким жителям помощь наши волонтеры будут доставлять адресно», — заявил Турчак, его слова передает пресс-служба «Единой России». Он отметил, что основные потребности на данный момент — стройматериалы, обеспечение медпомощью, оформление гражданства и поиск родственников. Турчак подчеркнул, что оформить российское гражданство жители могут в Ясиноватой. «Жители Авдеевки ездят туда, чтобы подать документы. В перспективе организуем работу и в городе», — сообщил он. По его словам, «Единая Россия» также начнет работу по поиску родственников. Депутат Госдумы Зураб Макиев и первый заместитель председателя Народного Совета ДНР Сергей Прокопенко возьмут на себя руководство деятельностью центра. Авдеевка была освобождена от подразделений ВСУ 17 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о контроле над населенным пунктом при минимальных потерях. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главком ВСУ Александр Сырский приказал выводить войска из Авдеевки после того, как бойцы уже бежали из города. Глава ДНР Денис Пушилин приехал в город 24 февраля с солдатами 114-й бригады, чтобы оценить обстановку в городе, а также разработать дальнейший план действий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Авдеевке (ДНР) «Единая Россия» открыла первый гуманитарный центр для мирных жителей. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, центр будет заниматься распределением необходимых товаров первой необходимости. Также планируется организация поддержки в восстановлении инфраструктуры и предоставлении социальных услуг. «„Единая Россия“ открыла в Авдеевке первый гуманитарный центр <…> С обеспечением продуктами в целом проблем нет. Маломобильным и одиноким жителям помощь наши волонтеры будут доставлять адресно», — заявил Турчак, его слова передает пресс-служба «Единой России». Он отметил, что основные потребности на данный момент — стройматериалы, обеспечение медпомощью, оформление гражданства и поиск родственников. Турчак подчеркнул, что оформить российское гражданство жители могут в Ясиноватой. «Жители Авдеевки ездят туда, чтобы подать документы. В перспективе организуем работу и в городе», — сообщил он. По его словам, «Единая Россия» также начнет работу по поиску родственников. Депутат Госдумы Зураб Макиев и первый заместитель председателя Народного Совета ДНР Сергей Прокопенко возьмут на себя руководство деятельностью центра. Авдеевка была освобождена от подразделений ВСУ 17 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о контроле над населенным пунктом при минимальных потерях. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главком ВСУ Александр Сырский приказал выводить войска из Авдеевки после того, как бойцы уже бежали из города. Глава ДНР Денис Пушилин приехал в город 24 февраля с солдатами 114-й бригады, чтобы оценить обстановку в городе, а также разработать дальнейший план действий.