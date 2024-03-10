В РФ создали морской дрон, вынуждающий Украину следить за половиной Черного моря

11 марта 2024 в 04:34 Размер текста - 17 +

Новый российский беспилотник заставит Украину контролировать половину Черного моря Фото: Стас Этвеш © URA.RU В России завершаются работы по созданию корабельной версии ударного дрона-камикадзе, который можно будет запускать прямо с палубы. Об этом рассказали источники в Минобороны. Военный эксперт Дмитрий Болтенков уверен, что из-за него Украина будет вынуждена следить за половиной Черного моря. «Завершаются работы по созданию корабельной версии ударного дрона-камикадзе. Новинку можно будет запускать прямо с палубы», — пояснили «Известиям». Болтенков уверен, что Украина теперь будет вынуждена следить за половиной Черного моря, ведь оттуда «смогут прилететь наши беспилотники». Дрон будет способен ударять по морским и наземным целям. Его преимущество заключается в том, что с помощью такого беспилотника можно наносить удары по объектам, оставшимся в портовых центрах, не подходя близко к берегу. Его возможно применять против легких и беспилотных катеров и моторных лодок. Также дрон станет незаменим для поддержки морских пехотинцев, которые действуют на побережье. Военнослужащий ВС России вступил в бой с украинским беспилотным летательным аппаратом и сбил его. Все произошло в окрестностях Авдеевки, передает телеканал 360.

В России завершаются работы по созданию корабельной версии ударного дрона-камикадзе, который можно будет запускать прямо с палубы. Об этом рассказали источники в Минобороны. Военный эксперт Дмитрий Болтенков уверен, что из-за него Украина будет вынуждена следить за половиной Черного моря. «Завершаются работы по созданию корабельной версии ударного дрона-камикадзе. Новинку можно будет запускать прямо с палубы», — пояснили «Известиям». Болтенков уверен, что Украина теперь будет вынуждена следить за половиной Черного моря, ведь оттуда «смогут прилететь наши беспилотники». Дрон будет способен ударять по морским и наземным целям. Его преимущество заключается в том, что с помощью такого беспилотника можно наносить удары по объектам, оставшимся в портовых центрах, не подходя близко к берегу. Его возможно применять против легких и беспилотных катеров и моторных лодок. Также дрон станет незаменим для поддержки морских пехотинцев, которые действуют на побережье. Военнослужащий ВС России вступил в бой с украинским беспилотным летательным аппаратом и сбил его. Все произошло в окрестностях Авдеевки, передает телеканал 360.