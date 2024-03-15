Вершинин: Киев использует террористические методы против медучреждений РФ

15 марта 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

МИД РФ осудил планы Киева использовать террористические методы против учреждений здравоохранения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевский режим использует террористические методы против учреждений здравоохранения России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. «Киев [настроенный Западом] который открыто использует террористические методы, совершая все новые атаки в отношении не имеющих военного значения объектов гражданской инфраструктуры, включая учреждения здравоохранения, и мирных жителей России», — отметил Вершинин, выступая на сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам. Он добавил, что такого радо неонацистские методы поддерживаются его западными партнерами. Заместитель главы МИД РФ напомнил, что Россия начала специальную военную операцию как раз потому, что не добилась добросовестного и последовательного выполнения Минских соглашений, после тщетных попыток их соблюдения киевским режимом. Именно устранение угроз безопасности России, по его мнению, и породило цели СВО: денацификацию и демилитаризацию Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киевский режим использует террористические методы против учреждений здравоохранения России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. «Киев [настроенный Западом] который открыто использует террористические методы, совершая все новые атаки в отношении не имеющих военного значения объектов гражданской инфраструктуры, включая учреждения здравоохранения, и мирных жителей России», — отметил Вершинин, выступая на сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам. Он добавил, что такого радо неонацистские методы поддерживаются его западными партнерами. Заместитель главы МИД РФ напомнил, что Россия начала специальную военную операцию как раз потому, что не добилась добросовестного и последовательного выполнения Минских соглашений, после тщетных попыток их соблюдения киевским режимом. Именно устранение угроз безопасности России, по его мнению, и породило цели СВО: денацификацию и демилитаризацию Украины.