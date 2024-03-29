Умер еще один иностранец, пострадавший при теракте в «Крокусе»

Посольство Беларуси в РФ: умер третий гражданин страны из-за теракта в «Крокусе»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стихийный мемориал на площади 1905 года памяти жертв теракта в Крокусе. Екатеринбург, акция памяти, возложение цветов, стихийный мемориал
В посольстве сообщили, что погиб гражданин Белоруссии из-за атаки террористов Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Из-за полученных пулевых ранений во время теракта в «Крокус Сити Холле» погиб еще один гражданин Белоруссии Алим Кошеваров. Об этом сообщили в посольстве республики в РФ. Ранее сообщалось, что о двух погибших гражданах.

«Посольство Беларуси в России с прискорбием сообщает о смерти гражданина Беларуси Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, получившего многочисленные пулевые ранения во время чудовищного террористического акта», — сообщило посольство. Заявление опубликовано в telegram-канале.

Ранее посольство сообщало о двух погибших белорусах из-за нападения террористов. Для идентификации тел у родственников уже брали образцы ДНК.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за полученных пулевых ранений во время теракта в «Крокус Сити Холле» погиб еще один гражданин Белоруссии Алим Кошеваров. Об этом сообщили в посольстве республики в РФ. Ранее сообщалось, что о двух погибших гражданах. «Посольство Беларуси в России с прискорбием сообщает о смерти гражданина Беларуси Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, получившего многочисленные пулевые ранения во время чудовищного террористического акта», — сообщило посольство. Заявление опубликовано в telegram-канале. Ранее посольство сообщало о двух погибших белорусах из-за нападения террористов. Для идентификации тел у родственников уже брали образцы ДНК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...