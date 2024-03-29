Происшествия Умер еще один иностранец, пострадавший при теракте в «Крокусе» Посольство Беларуси в РФ: умер третий гражданин страны из-за теракта в «Крокусе» 29 марта 2024 в 12:22 Размер текста - 17 + В посольстве сообщили, что погиб гражданин Белоруссии из-за атаки террористов Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Из-за полученных пулевых ранений во время теракта в «Крокус Сити Холле» погиб еще один гражданин Белоруссии Алим Кошеваров. Об этом сообщили в посольстве республики в РФ. Ранее сообщалось, что о двух погибших гражданах. «Посольство Беларуси в России с прискорбием сообщает о смерти гражданина Беларуси Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, получившего многочисленные пулевые ранения во время чудовищного террористического акта», — сообщило посольство. Заявление опубликовано в telegram-канале. Ранее посольство сообщало о двух погибших белорусах из-за нападения террористов. Для идентификации тел у родственников уже брали образцы ДНК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Из-за полученных пулевых ранений во время теракта в «Крокус Сити Холле» погиб еще один гражданин Белоруссии Алим Кошеваров. Об этом сообщили в посольстве республики в РФ. Ранее сообщалось, что о двух погибших гражданах. «Посольство Беларуси в России с прискорбием сообщает о смерти гражданина Беларуси Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, получившего многочисленные пулевые ранения во время чудовищного террористического акта», — сообщило посольство. Заявление опубликовано в telegram-канале. Ранее посольство сообщало о двух погибших белорусах из-за нападения террористов. Для идентификации тел у родственников уже брали образцы ДНК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям