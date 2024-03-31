Умер капитан команды КВН «Одесские джентльмены»: что известно о Светославе Пелишенко

Умер капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко

01 апреля 2024 в 05:25 Размер текста - 17 +

Ушел из жизни автор юмористических программ Пелишенко Фото: Илья Московец © URA.RU На 72-м году жизни скончался капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко. Он работал на российском телевидении, был автором юмористических программ. URA.RU собрало информацию о Пелишенко, который внес большой вклад в развитие отечественного телевидения. Биография Светослав Пелишенко родился 3 декабря 1952 года. Он был капитаном команды «Одесских джентльменов», многократным чемпионом КВН. Окончил физический факультет Одесского государственного университета и аспирантуру. В 1991 году Пелишенко пришел на Российское телевидение руководить отделом юмористических программ. Он являлся одним из авторов популярных телепрограмм: «Городок», «Юрмалина», «Субботний вечер», «Голубой огонек на Шаболовке». Команда КВН «Одесские джентльмены» Команда «Одесские джентльмены» стала чемпионом первого сезона возрожденного КВН. Все игры команды, в которых участвовал Пелишенко, она выигрывала. Однако в 1997 году «Одесские джентльмены» приняли участие в розыгрыше Кубка Москвы, но не смогли его получить. Представители команды ярко себя проявили в спецпроектах, посвященных дню рождения КВН. Автор программы «Городок» Пелишенко стоял у истоков создания телевизионной сатирической программы «Городок», выходившей на канале «Россия-1». Сначала «Городок» появился на студии «Новоком», затем на «Позитив-ТВ». В программе блистали искрометным юмором российские актеры Юрий Стоянов и Илья Олейников. В эфир попали 439 выпусков, но в 2012 году умер Олейников и передачу закрыли. Награды Пелишенко стал лауреатом телевизионной премии «ТЭФИ» в качестве сценариста телевизионной программы «Городок» в 2007 году. Главная награда творческого деятеля — это любовь его поклонников к передачам, программам, наполненным интеллигентным юмором. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 72-м году жизни скончался капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко. Он работал на российском телевидении, был автором юмористических программ. URA.RU собрало информацию о Пелишенко, который внес большой вклад в развитие отечественного телевидения. Светослав Пелишенко родился 3 декабря 1952 года. Он был капитаном команды «Одесских джентльменов», многократным чемпионом КВН. Окончил физический факультет Одесского государственного университета и аспирантуру. В 1991 году Пелишенко пришел на Российское телевидение руководить отделом юмористических программ. Он являлся одним из авторов популярных телепрограмм: «Городок», «Юрмалина», «Субботний вечер», «Голубой огонек на Шаболовке». Команда «Одесские джентльмены» стала чемпионом первого сезона возрожденного КВН. Все игры команды, в которых участвовал Пелишенко, она выигрывала. Однако в 1997 году «Одесские джентльмены» приняли участие в розыгрыше Кубка Москвы, но не смогли его получить. Представители команды ярко себя проявили в спецпроектах, посвященных дню рождения КВН. Пелишенко стоял у истоков создания телевизионной сатирической программы «Городок», выходившей на канале «Россия-1». Сначала «Городок» появился на студии «Новоком», затем на «Позитив-ТВ». В программе блистали искрометным юмором российские актеры Юрий Стоянов и Илья Олейников. В эфир попали 439 выпусков, но в 2012 году умер Олейников и передачу закрыли. Пелишенко стал лауреатом телевизионной премии «ТЭФИ» в качестве сценариста телевизионной программы «Городок» в 2007 году. Главная награда творческого деятеля — это любовь его поклонников к передачам, программам, наполненным интеллигентным юмором.