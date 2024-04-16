16 апреля 2024

На Украине признали безнадежное положение ВСУ под Часовым Яром

Генерал Кривонос: ВСУ не могут использовать технику у Часова Яра из-за дронов
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ не применяют военную технику из-за массивных атак со стороны ВС РФ, заявил Сергей Кривонос Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины больше не могут использовать военную технику в районе Часова Яра, так как ВС РФ активно применяют дроны. Об этом заявил украинский отставной генерал Сергей Кривонос.

«Под Часовым Яром русские очень активно и мощно применяют дроны, это дает им занимать доминирующие позиции», — заявил Кривонос в эфире youtube-канала «Прямой». Он добавил, что российские военные применяют дроны различного назначения и средства РЭБ. В результате массивных атак со стороны ВС РФ украинские военные не могут использовать классическую военную технику.

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Вооруженные силы Украины больше не могут использовать военную технику в районе Часова Яра, так как ВС РФ активно применяют дроны. Об этом заявил украинский отставной генерал Сергей Кривонос. «Под Часовым Яром русские очень активно и мощно применяют дроны, это дает им занимать доминирующие позиции», — заявил Кривонос в эфире youtube-канала «Прямой». Он добавил, что российские военные применяют дроны различного назначения и средства РЭБ. В результате массивных атак со стороны ВС РФ украинские военные не могут использовать классическую военную технику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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