На Украине признали безнадежное положение ВСУ под Часовым Яром

Генерал Кривонос: ВСУ не могут использовать технику у Часова Яра из-за дронов

17 апреля 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

ВСУ не применяют военную технику из-за массивных атак со стороны ВС РФ, заявил Сергей Кривонос Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины больше не могут использовать военную технику в районе Часова Яра, так как ВС РФ активно применяют дроны. Об этом заявил украинский отставной генерал Сергей Кривонос. «Под Часовым Яром русские очень активно и мощно применяют дроны, это дает им занимать доминирующие позиции», — заявил Кривонос в эфире youtube-канала «Прямой». Он добавил, что российские военные применяют дроны различного назначения и средства РЭБ. В результате массивных атак со стороны ВС РФ украинские военные не могут использовать классическую военную технику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины больше не могут использовать военную технику в районе Часова Яра, так как ВС РФ активно применяют дроны. Об этом заявил украинский отставной генерал Сергей Кривонос. «Под Часовым Яром русские очень активно и мощно применяют дроны, это дает им занимать доминирующие позиции», — заявил Кривонос в эфире youtube-канала «Прямой». Он добавил, что российские военные применяют дроны различного назначения и средства РЭБ. В результате массивных атак со стороны ВС РФ украинские военные не могут использовать классическую военную технику.