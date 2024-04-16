На Украине признали безнадежное положение ВСУ под Часовым Яром

ВСУ не применяют военную технику из-за массивных атак со стороны ВС РФ, заявил Сергей Кривонос
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины больше не могут использовать военную технику в районе Часова Яра, так как ВС РФ активно применяют дроны. Об этом заявил украинский отставной генерал Сергей Кривонос.
«Под Часовым Яром русские очень активно и мощно применяют дроны, это дает им занимать доминирующие позиции», — заявил Кривонос в эфире youtube-канала «Прямой». Он добавил, что российские военные применяют дроны различного назначения и средства РЭБ. В результате массивных атак со стороны ВС РФ украинские военные не могут использовать классическую военную технику.
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