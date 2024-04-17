Wildberries начнет продавать автомобили

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Пункт выдачи Wildberries. Тюмень, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз, смартфон в руке, marketplace, маркетплейс, покупка в интернете
Зона доставки автомобилей будет расширяться Фото:

С 18 апреля маркетплейс Wildberries начнет продажу автомобилей в 17 регионах России. Об этом сообщила сама компания.

«С 18 апреля на маркетплейсе появится новая категория — „Транспортные средства“. Первыми доступными для покупки станут авто марки Chery», — говорится в сообщении, его приводит ТАСС.

Жители 17 регионов страны получат возможность приобрести автомобиль онлайн через официального дилера Chery — компанию «Деливери кар». Автомобили будут доступны в наличии и доставляются в удобное для клиента место в пределах региона, где осуществляется доставка. Покупка авто на Wildberries предусматривает предоплату с карты, привязанной к аккаунту пользователя, а договор купли-продажи передается в момент выдачи транспортного средства.

В список регионов, где можно будет приобрести автомобиль, входят Москва и Московская область, а также другие области Центрального федерального округа и Казань. Представители Wildberries сообщили о планах по расширению зоны доставки и ассортимента категории, включая мотоциклы, квадроциклы, снегоходы и другую технику.

Ранее маркетплейс Ozon запустил продажу Chery через свой сервис в Москве и Подмосковье. В будущем маркетплейс планирует добавить в каталог автомобили и других марок.

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С 18 апреля маркетплейс Wildberries начнет продажу автомобилей в 17 регионах России. Об этом сообщила сама компания. «С 18 апреля на маркетплейсе появится новая категория — „Транспортные средства“. Первыми доступными для покупки станут авто марки Chery», — говорится в сообщении, его приводит ТАСС. Жители 17 регионов страны получат возможность приобрести автомобиль онлайн через официального дилера Chery — компанию «Деливери кар». Автомобили будут доступны в наличии и доставляются в удобное для клиента место в пределах региона, где осуществляется доставка. Покупка авто на Wildberries предусматривает предоплату с карты, привязанной к аккаунту пользователя, а договор купли-продажи передается в момент выдачи транспортного средства. В список регионов, где можно будет приобрести автомобиль, входят Москва и Московская область, а также другие области Центрального федерального округа и Казань. Представители Wildberries сообщили о планах по расширению зоны доставки и ассортимента категории, включая мотоциклы, квадроциклы, снегоходы и другую технику. Ранее маркетплейс Ozon запустил продажу Chery через свой сервис в Москве и Подмосковье. В будущем маркетплейс планирует добавить в каталог автомобили и других марок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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