В Подмосковье снесли два молельных дома мусульман за два дня

17 апреля 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Молельные дома мусульман в Подмосковье были снесены по решению суда Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Подмосковье за два дня были снесены два мусульманских молельных дома, что вызвало обширное обсуждение в обществе. Власти подчеркивают, что снос зданий произведен на законных основаниях по решению суда. Это не должно восприниматься как межконфессиональный конфликт. Об этом сообщает Islam News. «Мы считаем, что раздуть из этих малоприятных инцидентов межконфессиональную проблему для подрыва национального единства страны ни у кого не получится», — пишет агентство . В материале выразили уверенность, что решение о сносе было принято исключительно на правовой основе, без учета конфессиональной принадлежности объектов. Оба здания использовались как неформальные мечети без соответствующих разрешений, что противоречит российскому законодательству. Власти указывают на нарушения и подчеркивают, что решение о сносе было принято судом после длительных прений и с учетом всех аргументов сторон. В контексте этой ситуации важно напомнить о внимании, которое уделяется вопросам обеспечения мусульман местами для молитвы на высшем государственном уровне. Так, президент РФ Владимир Путин поручил столичному правительству оказать содействие в создании межрелигиозного духовно-просветительского центра в Новой Москве, включающего и мечеть. Кроме того, в столице пересматриваются планы строительства религиозных объектов с учетом мнения местных жителей и культурных особенностей районов. Ранее Путин поддержал строительство мечети в парке «Патриот» рядом с патриаршим собором Воскресения Христова. Он имеет статус главного храма ВС РФ. Также российский глава совместно с председателем Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин принял участие в открытии памятного камня на месте строительства мечети. Владимир Путин подчеркнул, что мусульмане и православные вместе сражаются на спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье за два дня были снесены два мусульманских молельных дома, что вызвало обширное обсуждение в обществе. Власти подчеркивают, что снос зданий произведен на законных основаниях по решению суда. Это не должно восприниматься как межконфессиональный конфликт. Об этом сообщает Islam News. «Мы считаем, что раздуть из этих малоприятных инцидентов межконфессиональную проблему для подрыва национального единства страны ни у кого не получится», — пишет агентство. В материале выразили уверенность, что решение о сносе было принято исключительно на правовой основе, без учета конфессиональной принадлежности объектов. Оба здания использовались как неформальные мечети без соответствующих разрешений, что противоречит российскому законодательству. Власти указывают на нарушения и подчеркивают, что решение о сносе было принято судом после длительных прений и с учетом всех аргументов сторон. В контексте этой ситуации важно напомнить о внимании, которое уделяется вопросам обеспечения мусульман местами для молитвы на высшем государственном уровне. Так, президент РФ Владимир Путин поручил столичному правительству оказать содействие в создании межрелигиозного духовно-просветительского центра в Новой Москве, включающего и мечеть. Кроме того, в столице пересматриваются планы строительства религиозных объектов с учетом мнения местных жителей и культурных особенностей районов. Ранее Путин поддержал строительство мечети в парке «Патриот» рядом с патриаршим собором Воскресения Христова. Он имеет статус главного храма ВС РФ. Также российский глава совместно с председателем Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин принял участие в открытии памятного камня на месте строительства мечети. Владимир Путин подчеркнул, что мусульмане и православные вместе сражаются на спецоперации.