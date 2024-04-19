Politico: США уже свезли в ЕС новое оружие для отправки на Украину

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Американская техника доставлена в Европу для передачи на Украину Фото:

США доставили новые партии вооружений на склады в Европе, которые предназначены для последующей отправки на Украину. Об этом сообщили в издании Politico, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников.

«По словам первого чиновника, многие американские вооружения уже размещены на складах по всей Европе и могут быть немедленно перевезены в Украину. Некоторая техника может попасть в Украину за считанные дни; другим могут потребоваться недели», — говорится в материале.

По словам двух американских чиновников, Пентагон готовится к быстрому утверждению пакета вооружений. В него входит необходимая артиллерия и система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс в ближайшее время отправит для ВСУ системы ПВО. Он призвал НАТО отдавать оружие Украине в ущерб странам альянса, передает RT.

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США доставили новые партии вооружений на склады в Европе, которые предназначены для последующей отправки на Украину. Об этом сообщили в издании Politico, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников. «По словам первого чиновника, многие американские вооружения уже размещены на складах по всей Европе и могут быть немедленно перевезены в Украину. Некоторая техника может попасть в Украину за считанные дни; другим могут потребоваться недели», — говорится в материале. По словам двух американских чиновников, Пентагон готовится к быстрому утверждению пакета вооружений. В него входит необходимая артиллерия и система противовоздушной обороны (ПВО). Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс в ближайшее время отправит для ВСУ системы ПВО. Он призвал НАТО отдавать оружие Украине в ущерб странам альянса, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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