Politico: США уже свезли в ЕС новое оружие для отправки на Украину

США доставили новые партии вооружений на склады в Европе, которые предназначены для последующей отправки на Украину. Об этом сообщили в издании Politico, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников.
«По словам первого чиновника, многие американские вооружения уже размещены на складах по всей Европе и могут быть немедленно перевезены в Украину. Некоторая техника может попасть в Украину за считанные дни; другим могут потребоваться недели», — говорится
По словам двух американских чиновников, Пентагон готовится к быстрому утверждению пакета вооружений. В него входит необходимая артиллерия и система противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс в ближайшее время отправит для ВСУ системы ПВО. Он призвал НАТО отдавать оружие Украине в ущерб странам альянса, передает RT.
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