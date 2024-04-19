Politico: США уже свезли в ЕС новое оружие для отправки на Украину

19 апреля 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Американская техника доставлена в Европу для передачи на Украину Фото: Army Sgt. Joshua Oh / U.S. Department of Defense США доставили новые партии вооружений на склады в Европе, которые предназначены для последующей отправки на Украину. Об этом сообщили в издании Politico, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников. «По словам первого чиновника, многие американские вооружения уже размещены на складах по всей Европе и могут быть немедленно перевезены в Украину. Некоторая техника может попасть в Украину за считанные дни; другим могут потребоваться недели», — говорится в материале. По словам двух американских чиновников, Пентагон готовится к быстрому утверждению пакета вооружений. В него входит необходимая артиллерия и система противовоздушной обороны (ПВО). Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс в ближайшее время отправит для ВСУ системы ПВО. Он призвал НАТО отдавать оружие Украине в ущерб странам альянса, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США доставили новые партии вооружений на склады в Европе, которые предназначены для последующей отправки на Украину. Об этом сообщили в издании Politico, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников. «По словам первого чиновника, многие американские вооружения уже размещены на складах по всей Европе и могут быть немедленно перевезены в Украину. Некоторая техника может попасть в Украину за считанные дни; другим могут потребоваться недели», — говорится в материале. По словам двух американских чиновников, Пентагон готовится к быстрому утверждению пакета вооружений. В него входит необходимая артиллерия и система противовоздушной обороны (ПВО). Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс в ближайшее время отправит для ВСУ системы ПВО. Он призвал НАТО отдавать оружие Украине в ущерб странам альянса, передает RT.