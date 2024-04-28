Трамп решил заручиться поддержкой недруга Путина и Си Цзиньпина

28 апреля 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

Команда Дональда Трампа считает Дугласа Бергама безопасным выбором Фото: Official White House / Shealah Craighead Губернатор Северной Каролины (США) Дуглас Бергам рассматривается бывшим американским главой Дональдом Трампом как один из основных претендентов на пост вице-президента. Об этом сообщил портал Axios. Бергам известен своими острыми высказываниями в адрес лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. «Губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам быстро продвигает список возможных вице-президентов бывшего президента Трампа, потому что команда Трампа считает, что он будет безопасным выбором, который сможет привлечь умеренных избирателей», — говорится в материале. В списке потенциальных кандидатов на пост вице-президента имя Бергама упоминается среди первых, особенно после его недавней встречи на пасхальном ланче с Трампом в личном имении гуебрнатора в Мар-а-Лаго. Выбор Бергама может быть стратегическим, аналогично выбору бывшего вице-президента США Майка Пенса на прошлых выборах, который помог Трампу завоевать поддержку более консервативных избирателей. В июле 2023 года Бергам участвовал в предварительных выборах от республиканцев и высказывался за объединение страны против внешних угроз, таких как Китай и Россия, призывая к строгому контролю над помощью США Украине и подчеркивая недопустимость победы России на украинской территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Северной Каролины (США) Дуглас Бергам рассматривается бывшим американским главой Дональдом Трампом как один из основных претендентов на пост вице-президента. Об этом сообщил портал Axios. Бергам известен своими острыми высказываниями в адрес лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. «Губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам быстро продвигает список возможных вице-президентов бывшего президента Трампа, потому что команда Трампа считает, что он будет безопасным выбором, который сможет привлечь умеренных избирателей», — говорится в материале. В списке потенциальных кандидатов на пост вице-президента имя Бергама упоминается среди первых, особенно после его недавней встречи на пасхальном ланче с Трампом в личном имении гуебрнатора в Мар-а-Лаго. Выбор Бергама может быть стратегическим, аналогично выбору бывшего вице-президента США Майка Пенса на прошлых выборах, который помог Трампу завоевать поддержку более консервативных избирателей. В июле 2023 года Бергам участвовал в предварительных выборах от республиканцев и высказывался за объединение страны против внешних угроз, таких как Китай и Россия, призывая к строгому контролю над помощью США Украине и подчеркивая недопустимость победы России на украинской территории.