Путин поздравил директора Большого театра с днем рождения

02 мая 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Путин поздравил Валерия Гергиева (на фото) с днем рождения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения худрука и главу Государственного академического Мариинского театра, гендиректора Государственного академического Большого театра России Валерия Гергиева. Российский лидер указал на огромный вклад Гергиева в воспитание молодежи. 2 мая музыканту исполнился 71 год. «Уважаемый Валерий Абисалович. Примите поздравления с днем рождения. Ваш огромный творческий вклад в приумножение нашего уникального культурного, духовного наследия, в воспитание одаренной молодежи достоин самого искреннего уважения», — говорится в послании российского лидера. Соответствующее поздравление размещено на официальном сайте Кремля. Путин в поздравлении назвал Гергиева выдающимся, талантливым дирижером, который увлечен своим делом. Российский лидер подчеркнул, что музыкант долгое время служит искусству и «по праву пользуется мировым признанием». Валерий Гергиев родился 2 мая 1953 года в Москве. Он окончил Ленинградскую консерваторию. Профессиональную карьеру начал в 1977 году в театре оперы и балета им. Кирова в Ленинграде, который сегодня носит название Мариинский театр. В 1988 году Гергиев стал главным дирижером и руководителем оперной труппы учреждения. Он стал известен благодаря активной концертной деятельности, проводя более 300 выступлений ежегодно как в России, так и за ее пределами. Под его руководством Мариинский театр претерпел расширение, были открыты филиалы во Владивостоке и Владикавказе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения худрука и главу Государственного академического Мариинского театра, гендиректора Государственного академического Большого театра России Валерия Гергиева. Российский лидер указал на огромный вклад Гергиева в воспитание молодежи. 2 мая музыканту исполнился 71 год. «Уважаемый Валерий Абисалович. Примите поздравления с днем рождения. Ваш огромный творческий вклад в приумножение нашего уникального культурного, духовного наследия, в воспитание одаренной молодежи достоин самого искреннего уважения», — говорится в послании российского лидера. Соответствующее поздравление размещено на официальном сайте Кремля. Путин в поздравлении назвал Гергиева выдающимся, талантливым дирижером, который увлечен своим делом. Российский лидер подчеркнул, что музыкант долгое время служит искусству и «по праву пользуется мировым признанием». Валерий Гергиев родился 2 мая 1953 года в Москве. Он окончил Ленинградскую консерваторию. Профессиональную карьеру начал в 1977 году в театре оперы и балета им. Кирова в Ленинграде, который сегодня носит название Мариинский театр. В 1988 году Гергиев стал главным дирижером и руководителем оперной труппы учреждения. Он стал известен благодаря активной концертной деятельности, проводя более 300 выступлений ежегодно как в России, так и за ее пределами. Под его руководством Мариинский театр претерпел расширение, были открыты филиалы во Владивостоке и Владикавказе.