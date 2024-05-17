Путин заявил о возможности проложить нефтепровод в КНР рядом с «Силой Сибири-2»

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Владимир Путин заявил о возможности подачи нефти в Китай танкером или через трубопровод
Владимир Путин заявил о возможности подачи нефти в Китай танкером или через трубопровод Фото:

Россия может проложить трубопровод в Китай рядом с «Силой Сибири-2» для подачи нефти или газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«"Газпром", наши нефтяные компании, безусловно, договорятся, там разные маршруты существуют, вот один из них — маршрут через Монголию ("Сила Сибири-2" — прим. URA.RU). Причём [до КНР] в одном коридоре можно и газовую трубу проложить, и нефтяную. Специалисты должны решить, как лучше поступить», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай.

По словам главы государства, нефть в Китай Россия могла бы перевозить как танкером, так и через трубопровод. Президент заверил, что оба этих вариантов приемлемы и целесообразны в экономическом плане. Трансляция выступления российского лидера проходила на телеканале "Россия-24".

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Россия может проложить трубопровод в Китай рядом с «Силой Сибири-2» для подачи нефти или газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «"Газпром", наши нефтяные компании, безусловно, договорятся, там разные маршруты существуют, вот один из них — маршрут через Монголию ("Сила Сибири-2" — прим. URA.RU). Причём [до КНР] в одном коридоре можно и газовую трубу проложить, и нефтяную. Специалисты должны решить, как лучше поступить», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай. По словам главы государства, нефть в Китай Россия могла бы перевозить как танкером, так и через трубопровод. Президент заверил, что оба этих вариантов приемлемы и целесообразны в экономическом плане. Трансляция выступления российского лидера проходила на телеканале "Россия-24".
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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