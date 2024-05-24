Юрист предупредил дачников о жестком наказании за выращивание ипомеи трехцветной

Адвокат Кудерко: за выращивание ипомеи трехцветной будет грозить срок до 8 лет
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За выращивание запрещенного растения грозит срок Фото:

В России за выращивание ипомеи трехцветной дачникам и садоводам будет грозить до восьми лет лишения свободы. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко.

«Крупным размером будет считаться наличие от десяти корней растения, а особо крупным — от 100. За 10-11 растений грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы, за 100 и более — срок до восьми лет», — рассказала Кудерко в интервью агентству «Прайм».

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Юрист отметила, что для суда имеет значение, выросло ли растение самосевом или является целенаправленной посадкой. Кудерко советует дачникам тщательнее относиться к выбору декоративных растений и прополке дикорастущих цветов, чтобы обезопасить себя от проблем с законом.

Сообщалось, что на приусадебном участке запрещено выращивание ипомеи трехцветной, мака снотворного, шалфея предсказателей, конопли и голубого лотоса, так как это грозит штрафами или административным арестом. При этом, за нарушение правил борьбы с сорняками гражданам грозит штраф до 500 рублей, а юрлицам — до 10 тысяч. К таким растениям относится борщевик Сосновского.

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В России за выращивание ипомеи трехцветной дачникам и садоводам будет грозить до восьми лет лишения свободы. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко. «Крупным размером будет считаться наличие от десяти корней растения, а особо крупным — от 100. За 10-11 растений грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы, за 100 и более — срок до восьми лет», — рассказала Кудерко в интервью агентству «Прайм». Юрист отметила, что для суда имеет значение, выросло ли растение самосевом или является целенаправленной посадкой. Кудерко советует дачникам тщательнее относиться к выбору декоративных растений и прополке дикорастущих цветов, чтобы обезопасить себя от проблем с законом. Сообщалось, что на приусадебном участке запрещено выращивание ипомеи трехцветной, мака снотворного, шалфея предсказателей, конопли и голубого лотоса, так как это грозит штрафами или административным арестом. При этом, за нарушение правил борьбы с сорняками гражданам грозит штраф до 500 рублей, а юрлицам — до 10 тысяч. К таким растениям относится борщевик Сосновского.
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© Служба новостей «URA.RU»
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