Зеленский обратился к Путину по поводу переговоров

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу мирных переговоров. Он возмутился тем, что глава российского государства якобы не стремился разрешить конфликт перед началом спецоперации, а также обвинил Путина в угрозах.
«Кто договаривается [о переговорах] во время боевых действий? Почему он не хотел до конфликта найти формат, чтобы его не было, чтобы закончить все это. <...> Можно договариваться, не вводя инструмент оружия и пугания. Тот, кто сильнее, договаривается путем чего? Ультиматума», — заявил Владимир Зеленский в интервью для казахстанского издания ORDA News.
Беседа опубликована на YouTube-канале агентства. При этом, несмотря на свою ярую антироссийскую позицию, Зеленский дал интервью казахстанскому агентству на русском языке.
О том что Россия пыталась вести переговоры с Киевом еще до начала СВО ранее признал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Когда спецоперация началась, Зеленский сразу же запретил диалог с РФ на законодательном уровне.
Несмотря на нежелание Зеленского вести переговоры, Россия постоянно выражала готовность к дипломатии. Недавно Путин заявил, что диалог Москвы и Киева должен быть честным и с учетом сегодняшних реалий.
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