Зеленский обратился к Путину по поводу переговоров

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Владимир Зеленский (на фото) обвинил Владимира Путина в угрозах
Владимир Зеленский (на фото) обвинил Владимира Путина в угрозах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу мирных переговоров. Он возмутился тем, что глава российского государства якобы не стремился разрешить конфликт перед началом спецоперации, а также обвинил Путина в угрозах.

«Кто договаривается [о переговорах] во время боевых действий? Почему он не хотел до конфликта найти формат, чтобы его не было, чтобы закончить все это. <...> Можно договариваться, не вводя инструмент оружия и пугания. Тот, кто сильнее, договаривается путем чего? Ультиматума», — заявил Владимир Зеленский в интервью для казахстанского издания ORDA News.

Беседа опубликована на YouTube-канале агентства. При этом, несмотря на свою ярую антироссийскую позицию, Зеленский дал интервью казахстанскому агентству на русском языке.

О том что Россия пыталась вести переговоры с Киевом еще до начала СВО ранее признал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Когда спецоперация началась, Зеленский сразу же запретил диалог с РФ на законодательном уровне.

Несмотря на нежелание Зеленского вести переговоры, Россия постоянно выражала готовность к дипломатии. Недавно Путин заявил, что диалог Москвы и Киева должен быть честным и с учетом сегодняшних реалий.

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Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу мирных переговоров. Он возмутился тем, что глава российского государства якобы не стремился разрешить конфликт перед началом спецоперации, а также обвинил Путина в угрозах. «Кто договаривается [о переговорах] во время боевых действий? Почему он не хотел до конфликта найти формат, чтобы его не было, чтобы закончить все это. <...> Можно договариваться, не вводя инструмент оружия и пугания. Тот, кто сильнее, договаривается путем чего? Ультиматума», — заявил Владимир Зеленский в интервью для казахстанского издания ORDA News. Беседа опубликована на YouTube-канале агентства. При этом, несмотря на свою ярую антироссийскую позицию, Зеленский дал интервью казахстанскому агентству на русском языке. О том что Россия пыталась вести переговоры с Киевом еще до начала СВО ранее признал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Когда спецоперация началась, Зеленский сразу же запретил диалог с РФ на законодательном уровне. Несмотря на нежелание Зеленского вести переговоры, Россия постоянно выражала готовность к дипломатии. Недавно Путин заявил, что диалог Москвы и Киева должен быть честным и с учетом сегодняшних реалий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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