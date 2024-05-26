Economist: дефицит взрывчатых веществ усложнил для ЕС оказание помощи Украине

27 мая 2024 в 04:17 Размер текста - 17 +

Производство вооружений для Украины сталкивается с нехваткой взрывчатых веществ в Евросоюзе, сообщает The Economist. Эксперты указывают на сокращение производства после окончания холодной войны и закрытие заводов, что сейчас сказывается на возможностях поставок. «В настоящее время в ЕС остался всего один крупный завод по производству тротила, расположенный на севере Польши», — отмечает The Economist. Уточняется, что лишь немногие компании способны производить высокоэнергетические материалы, соответствующие стандартам НАТО. Ситуация с производством взрывчатых веществ в ЕС обострилась после начала специальной военной операции России на Украине, что привело к росту заказов на предприятиях, таких как норвежская Chemring Nobel и французская Eurenco. Это подчеркивает важность наращивания производственных мощностей для удовлетворения текущего спроса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Производство вооружений для Украины сталкивается с нехваткой взрывчатых веществ в Евросоюзе, сообщает The Economist. Эксперты указывают на сокращение производства после окончания холодной войны и закрытие заводов, что сейчас сказывается на возможностях поставок. «В настоящее время в ЕС остался всего один крупный завод по производству тротила, расположенный на севере Польши», — отмечает The Economist. Уточняется, что лишь немногие компании способны производить высокоэнергетические материалы, соответствующие стандартам НАТО. Ситуация с производством взрывчатых веществ в ЕС обострилась после начала специальной военной операции России на Украине, что привело к росту заказов на предприятиях, таких как норвежская Chemring Nobel и французская Eurenco. Это подчеркивает важность наращивания производственных мощностей для удовлетворения текущего спроса.