26 мая 2024

Economist: дефицит взрывчатых веществ усложнил для ЕС оказание помощи Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство вооружений для Украины сталкивается с нехваткой взрывчатых веществ в Евросоюзе, сообщает The Economist. Эксперты указывают на сокращение производства после окончания холодной войны и закрытие заводов, что сейчас сказывается на возможностях поставок.

«В настоящее время в ЕС остался всего один крупный завод по производству тротила, расположенный на севере Польши», — отмечает The Economist. Уточняется, что лишь немногие компании способны производить высокоэнергетические материалы, соответствующие стандартам НАТО.

Ситуация с производством взрывчатых веществ в ЕС обострилась после начала специальной военной операции России на Украине, что привело к росту заказов на предприятиях, таких как норвежская Chemring Nobel и французская Eurenco. Это подчеркивает важность наращивания производственных мощностей для удовлетворения текущего спроса.

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Производство вооружений для Украины сталкивается с нехваткой взрывчатых веществ в Евросоюзе, сообщает The Economist. Эксперты указывают на сокращение производства после окончания холодной войны и закрытие заводов, что сейчас сказывается на возможностях поставок. «В настоящее время в ЕС остался всего один крупный завод по производству тротила, расположенный на севере Польши», — отмечает The Economist. Уточняется, что лишь немногие компании способны производить высокоэнергетические материалы, соответствующие стандартам НАТО. Ситуация с производством взрывчатых веществ в ЕС обострилась после начала специальной военной операции России на Украине, что привело к росту заказов на предприятиях, таких как норвежская Chemring Nobel и французская Eurenco. Это подчеркивает важность наращивания производственных мощностей для удовлетворения текущего спроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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