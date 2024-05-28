Песков объяснил долгое нахождение Путина в Узбекистане

Песков: Путин в Узбекистане провел подробные переговоры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели детальные переговоры, заявил Дмитрий Песков
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели детальные переговоры, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин провел в Узбекистане длительный визит из-за важности и разнообразия обсуждаемых вопросов, которые потребовали продолжительных переговоров с узбекскими властями. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Повестка дня настолько предметная, настолько конкретная и настолько обширная, что это требует достаточно детальных переговоров со стороны глав государств», — рассказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев вели диалог наедине до трех часов ночи, после чего узбекский лидер пригласил президента России к себе домой. 

После вступления в должность президента России Владимир Путин посетил Узбекистан, где встретился с Шавкатом Мирзиеевым для обсуждения взаимодействия между двумя странами. Подробности встречи - в материале URA.RU

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин провел в Узбекистане длительный визит из-за важности и разнообразия обсуждаемых вопросов, которые потребовали продолжительных переговоров с узбекскими властями. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Повестка дня настолько предметная, настолько конкретная и настолько обширная, что это требует достаточно детальных переговоров со стороны глав государств», — рассказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев вели диалог наедине до трех часов ночи, после чего узбекский лидер пригласил президента России к себе домой.  После вступления в должность президента России Владимир Путин посетил Узбекистан, где встретился с Шавкатом Мирзиеевым для обсуждения взаимодействия между двумя странами. Подробности встречи - в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...