Песков объяснил долгое нахождение Путина в Узбекистане

Президент России Владимир Путин провел в Узбекистане длительный визит из-за важности и разнообразия обсуждаемых вопросов, которые потребовали продолжительных переговоров с узбекскими властями. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Повестка дня настолько предметная, настолько конкретная и настолько обширная, что это требует достаточно детальных переговоров со стороны глав государств», — рассказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев вели диалог наедине до трех часов ночи, после чего узбекский лидер пригласил президента России к себе домой.
После вступления в должность президента России Владимир Путин посетил Узбекистан, где встретился с Шавкатом Мирзиеевым для обсуждения взаимодействия между двумя странами. Подробности встречи - в материале URA.RU.
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