Политолог Минченко: в России сформировано два правительства

03 июня 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

Политолог Евгений Минченко рассказал, как разделены обязанности элит в исполнительной власти РФ Фото: Олег Барханов © URA.RU В России сформированы два правительства — «гражданское» и «военное». Об этом говорится в исследовании структуры элиты «Политбюро 2.0 и долгая зима» коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», который возглавляет Евгений Минченко. К такому выводы политологи пришли, проанализировав недавние кадровые перестановки. «Характер кадровых перестановок позволяет говорить об уникальной ситуации формирования двух контуров коллективного управления: „гражданского“ и „военного“. Причем это именно неформальное разделение. В составе одного из неформальных коллективных правительств могут находиться как представители и государственной власти, и корпоративного сектора», — говорится в докладе политологов «Минченко консалтинг». Новость по теме В Кремле объяснили, повышает ли назначение Дюмина роль Госсовета В состав «гражданского» правительства, как считают коллеги Минченко, входят ведущие вице-премьеры и федеральные министры, а также экономический блок администрации президента РФ, который находится под патронажем Максима Орешкина. В свою очередь «военное» правительство объединяет представителей различных ветвей власти, включая министра обороны РФ Андрея Белоусова и промышленный блок в лице вице-премьеров Дениса Мантурова и Антона Алиханова, Совет Безопасности, где ключевыми фигурами являются Сергей Шойгу и Дмитрий Медведев, а также администрацию президента, Госсовет во главе секретарем Алексеем Дюминым и корпорацию «Ростех» Сергея Чемезова. Такая структура управления, по мнению политологов, обеспечивает эффективное сотрудничество между различными уровнями государственной власти, находящимися под руководством как высшей бюрократии, так и доверенных лиц президента РФ. «Однако система „двух правительств“ может нести в себе риск рассинхронизации деятельности и непродуктивной конкуренции за влияние. И в этой связи возрастает потенциал Госсовета как государственного властного органа», — отмечают эксперты «Минченко консалтинг». «Политбюро 2.0» является авторской моделью холдинга «Минченко консалтинг». В данном исследовании авторы классифицируют ключевые фигуры российской элиты, оценивая их по двум критериям: уровню близости к президенту РФ Владимиру Путину и мере их воздействия на социально-экономическую и политическую жизнь страны. Ранее президент России подписал указы о назначении членов правительства и руководителей силовых служб. О том, кто вошел в новый состав правительства, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России сформированы два правительства — «гражданское» и «военное». Об этом говорится в исследовании структуры элиты «Политбюро 2.0 и долгая зима» коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», который возглавляет Евгений Минченко. К такому выводы политологи пришли, проанализировав недавние кадровые перестановки. «Характер кадровых перестановок позволяет говорить об уникальной ситуации формирования двух контуров коллективного управления: „гражданского“ и „военного“. Причем это именно неформальное разделение. В составе одного из неформальных коллективных правительств могут находиться как представители и государственной власти, и корпоративного сектора», — говорится в докладе политологов «Минченко консалтинг». В состав «гражданского» правительства, как считают коллеги Минченко, входят ведущие вице-премьеры и федеральные министры, а также экономический блок администрации президента РФ, который находится под патронажем Максима Орешкина. В свою очередь «военное» правительство объединяет представителей различных ветвей власти, включая министра обороны РФ Андрея Белоусова и промышленный блок в лице вице-премьеров Дениса Мантурова и Антона Алиханова, Совет Безопасности, где ключевыми фигурами являются Сергей Шойгу и Дмитрий Медведев, а также администрацию президента, Госсовет во главе секретарем Алексеем Дюминым и корпорацию «Ростех» Сергея Чемезова. Такая структура управления, по мнению политологов, обеспечивает эффективное сотрудничество между различными уровнями государственной власти, находящимися под руководством как высшей бюрократии, так и доверенных лиц президента РФ. «Однако система „двух правительств“ может нести в себе риск рассинхронизации деятельности и непродуктивной конкуренции за влияние. И в этой связи возрастает потенциал Госсовета как государственного властного органа», — отмечают эксперты «Минченко консалтинг». «Политбюро 2.0» является авторской моделью холдинга «Минченко консалтинг». В данном исследовании авторы классифицируют ключевые фигуры российской элиты, оценивая их по двум критериям: уровню близости к президенту РФ Владимиру Путину и мере их воздействия на социально-экономическую и политическую жизнь страны. Ранее президент России подписал указы о назначении членов правительства и руководителей силовых служб. О том, кто вошел в новый состав правительства, — в материале URA.RU.