Около сотни неизвестных атаковали офис партии Саакашвили в Тбилиси

01 июня 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

Саакашвили создал партию «Единое национальное движение» в 2001 году Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Около ста неизвестных напали на офис партии «Единое национальное движение» в Тибилиси, которую основал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Нападавшие повредили здание. «Вандалистское нападение длилось более получаса, в нем участвовали около ста нападавших. Поврежден фасад офиса, выбиты стекла, также поврежден инвентарь партии», — сообщили в партии. Представители политдвижения называют нападение ответом властей «за защиту интересов Грузии и поддержку грузинского народа со стороны „Единого национального движения“». По некоторым данным, в районе 30 человек смогли пробраться за периметр территории. Саакашвили основал партию «Единое национальное движение» в 2001 году. В 2004 году она победила на выборах и объединилась с партией «Объединенные демократы». Однако в 2012 году лидером стала «Грузинская мечта», которая до сих пор является правящей. В мае 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах, который спровоцировал протесты в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Около ста неизвестных напали на офис партии «Единое национальное движение» в Тибилиси, которую основал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Нападавшие повредили здание. «Вандалистское нападение длилось более получаса, в нем участвовали около ста нападавших. Поврежден фасад офиса, выбиты стекла, также поврежден инвентарь партии», — сообщили в партии. Представители политдвижения называют нападение ответом властей «за защиту интересов Грузии и поддержку грузинского народа со стороны „Единого национального движения“». По некоторым данным, в районе 30 человек смогли пробраться за периметр территории. Саакашвили основал партию «Единое национальное движение» в 2001 году. В 2004 году она победила на выборах и объединилась с партией «Объединенные демократы». Однако в 2012 году лидером стала «Грузинская мечта», которая до сих пор является правящей. В мае 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах, который спровоцировал протесты в стране.