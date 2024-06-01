Около сотни неизвестных атаковали офис партии Саакашвили в Тбилиси

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евромайдан. Киев, флаг украины, саакашвили михаил
Саакашвили создал партию «Единое национальное движение» в 2001 году Фото:

Около ста неизвестных напали на офис партии «Единое национальное движение» в Тибилиси, которую основал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Нападавшие повредили здание.

«Вандалистское нападение длилось более получаса, в нем участвовали около ста нападавших. Поврежден фасад офиса, выбиты стекла, также поврежден инвентарь партии», — сообщили в партии.

Представители политдвижения называют нападение ответом властей «за защиту интересов Грузии и поддержку грузинского народа со стороны „Единого национального движения“». По некоторым данным, в районе 30 человек смогли пробраться за периметр территории.

Саакашвили основал партию «Единое национальное движение» в 2001 году. В 2004 году она победила на выборах и объединилась с партией «Объединенные демократы». Однако в 2012 году лидером стала «Грузинская мечта», которая до сих пор является правящей. В мае 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах, который спровоцировал протесты в стране.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около ста неизвестных напали на офис партии «Единое национальное движение» в Тибилиси, которую основал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Нападавшие повредили здание. «Вандалистское нападение длилось более получаса, в нем участвовали около ста нападавших. Поврежден фасад офиса, выбиты стекла, также поврежден инвентарь партии», — сообщили в партии. Представители политдвижения называют нападение ответом властей «за защиту интересов Грузии и поддержку грузинского народа со стороны „Единого национального движения“». По некоторым данным, в районе 30 человек смогли пробраться за периметр территории. Саакашвили основал партию «Единое национальное движение» в 2001 году. В 2004 году она победила на выборах и объединилась с партией «Объединенные демократы». Однако в 2012 году лидером стала «Грузинская мечта», которая до сих пор является правящей. В мае 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах, который спровоцировал протесты в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...