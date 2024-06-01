Около сотни неизвестных атаковали офис партии Саакашвили в Тбилиси

Около ста неизвестных напали на офис партии «Единое национальное движение» в Тибилиси, которую основал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Нападавшие повредили здание.
«Вандалистское нападение длилось более получаса, в нем участвовали около ста нападавших. Поврежден фасад офиса, выбиты стекла, также поврежден инвентарь партии», — сообщили в партии.
Представители политдвижения называют нападение ответом властей «за защиту интересов Грузии и поддержку грузинского народа со стороны „Единого национального движения“». По некоторым данным, в районе 30 человек смогли пробраться за периметр территории.
Саакашвили основал партию «Единое национальное движение» в 2001 году. В 2004 году она победила на выборах и объединилась с партией «Объединенные демократы». Однако в 2012 году лидером стала «Грузинская мечта», которая до сих пор является правящей. В мае 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах, который спровоцировал протесты в стране.
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