Шольц заявил на встрече с Зеленским, что не отправит инструкторов на Украину

Германия не планирует отправлять военных инструкторов на Украину для обучения ВСУ. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на встрече с украинским главой Владимиром Зеленским.
«Германия не намерена отправлять инструкторов для обучения ВСУ на территории Украины», — заявил Шольц во время встречи с Зеленским. Трансляция выступления идет на youtube-канале офиса президента Украины.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни будет завершено создание коалиции стран, которые готовы отправлять военных инструкторов на Украину. Однако Германия не поддержала данную идею Макрона. Глава НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс не планирует вводить на Украину войска, передает RT.
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