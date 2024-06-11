Шольц заявил на встрече с Зеленским, что не отправит инструкторов на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Олаф Шольц заявил Владимиру Зеленскому, что не будет отправлять военных на территорию Украины для обучения ВСУ
Олаф Шольц заявил Владимиру Зеленскому, что не будет отправлять военных на территорию Украины для обучения ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия не планирует отправлять военных инструкторов на Украину для обучения ВСУ. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на встрече с украинским главой Владимиром Зеленским. 

«Германия не намерена отправлять инструкторов для обучения ВСУ на территории Украины», — заявил Шольц во время встречи с Зеленским. Трансляция выступления идет на youtube-канале офиса президента Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни будет завершено создание коалиции стран, которые готовы отправлять военных инструкторов на Украину. Однако Германия не поддержала данную идею Макрона. Глава НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс не планирует вводить на Украину войска, передает RT. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Германия не планирует отправлять военных инструкторов на Украину для обучения ВСУ. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на встрече с украинским главой Владимиром Зеленским.  «Германия не намерена отправлять инструкторов для обучения ВСУ на территории Украины», — заявил Шольц во время встречи с Зеленским. Трансляция выступления идет на youtube-канале офиса президента Украины. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни будет завершено создание коалиции стран, которые готовы отправлять военных инструкторов на Украину. Однако Германия не поддержала данную идею Макрона. Глава НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс не планирует вводить на Украину войска, передает RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...