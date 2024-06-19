В Госдуме предупредили об опасности преступлений с участием бойцов СВО

Преступлений с участием бойцов СВО будет еще больше, поскольку эти люди недостаточно социализированы. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина считает, что правоохранительные органы должны взять ситуацию под контроль.
«Преступлений с участием военных будет еще больше, поскольку они не социализированы. Правоохранительные органы должны защищать общество от этих людей», — передает слова Останиной «Газета.ру». Она добавила, что правоохранительные органы должны помочь в социальной адаптации тех, кто вернулся с фронта после отбывания наказания в местах лишения свободы. Осужденные, вернувшиеся из зоны СВО, нуждаются в постоянном контакте с правоохранительными органами, помощи в трудоустройстве и регулярной отметке, заключила Останина.
На днях был случай преступления с участием бойца СВО. 12-летняя школьница из города Топки Кемеровской области пропала 18 июня. Волонтеры и правоохранительные органы искали ее более суток. 19 июня ее тело было обнаружено на дне колодца возле заброшенного здания. Был задержан 49-летний подозреваемый Андрей Быков, который ранее отбывал срок за убийство пенсионерки и после этого попал в плен во время СВО, но потом был обменен. По данным СМИ, перед убийством он издевался над девочкой, привязав ее к дереву, а затем задушил ее и сбросил тело в колодец.
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