Происшествия В Белгородской области погиб мирный житель на сельхозпредприятии из-за ВСУ 22 июня 2024 в 15:18 Размер текста - 17 + Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя из-за атаки ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В селе Салтыково Белгородской области на сельхозпредприятии погиб мирный житель из-за удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Село Салтыково Белгородского района подверглось артиллерийскому обстрелу <…> погиб мирный житель», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что мужчина погиб из-за попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия. Ранее губернатор рассказывал, что система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом и сбила на подлете к городу несколько воздушных целей. По его словам, никто не пострадал, обошлось без серьезных разрушений, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В селе Салтыково Белгородской области на сельхозпредприятии погиб мирный житель из-за удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Село Салтыково Белгородского района подверглось артиллерийскому обстрелу <…> погиб мирный житель», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что мужчина погиб из-за попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия. Ранее губернатор рассказывал, что система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом и сбила на подлете к городу несколько воздушных целей. По его словам, никто не пострадал, обошлось без серьезных разрушений, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям