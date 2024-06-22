В Белгородской области погиб мирный житель на сельхозпредприятии из-за ВСУ

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя из-за атаки ВСУ Фото:
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В селе Салтыково Белгородской области на сельхозпредприятии погиб мирный житель из-за удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Село Салтыково Белгородского района подверглось артиллерийскому обстрелу <…> погиб мирный житель», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что мужчина погиб из-за попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия.

Ранее губернатор рассказывал, что система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом и сбила на подлете к городу несколько воздушных целей. По его словам, никто не пострадал, обошлось без серьезных разрушений, передает «Национальная служба новостей».

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В селе Салтыково Белгородской области на сельхозпредприятии погиб мирный житель из-за удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Село Салтыково Белгородского района подверглось артиллерийскому обстрелу <…> погиб мирный житель», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что мужчина погиб из-за попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия. Ранее губернатор рассказывал, что система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом и сбила на подлете к городу несколько воздушных целей. По его словам, никто не пострадал, обошлось без серьезных разрушений, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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