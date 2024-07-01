ВСУ впервые применили F-16: главные новости спецоперации к 1 июля

Армия Украины впервые применила американские истребители F-16. Об этом заявили в Иностранном легионе. Официальной информации по этому поводу нет. За сутки ВСУ атаковали Россию 72 беспилотниками. Главные новости спецоперации России к вечеру 1 июля — в материале URA.RU.
Первое применение F-16
Французские эксперты и военные из Иностранного легиона заявили, что ВСУ стали использовать истребители F-16. Об этом сообщил telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на бывшего французского военного летчика и консультанта по воздушной обороне Ксавье Тайтельмана. Использование F-16 официально еще подтверждено.
Удары ВСУ по России
Ночью ВСУ пытались атаковать Россию 36 беспилотниками. 18 уничтожены над Брянской областью, над Курской — девять, над Белгородской — тоже девять.
По данным на 13:20 по московскому времени, армия Украины за сутки использовала 72 дрона, восемь крылатых ракет Storm Shadow и пять управляемых авиабомб Hammer для ударов по регионам России. Они все были сбиты.
Над Севастополем средства ПВО РФ ликвидировали четыре воздушные цели. Губернатор региона Михаил Развожаев не уточнил, какие. Обломки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.
Под Белгородом ВСУ ударили по крупнейшей птицефабрике «Ясные зори». Согласно данным telegram-канала Mash, предварительно, погиб один человек, двое ранены.
Впервые показано устройство ракеты ATACMS
Российские военные впервые продемонстрировали внутреннее устройство американской ракеты ATACMS. Специалисты нашли в ней три лазерных кольцевых гироскопа, а также GPS-антенну. Они используются для наведения и полета. Также военные получили данные о работе этих систем, сейчас они пристально изучаются.
Украине критические не хватает военных
На Украине возник острый дефицит военных. Чтобы продолжить боевые действия, ей нужно мобилизовать еще 200 тысяч человек. Для этого был заранее принят обновленный закон о мобилизации, который позволяет призывать заключенных. Однако с мая было мобилизовано всего 2,8 тысячи осужденных, писала немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники.
ВС РФ освободили два населенных пункта
Армия РФ взяла под контроль два населенных пункта: Степовая Новоселовка (Харьковская область) и Новопокровское (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Пятый канал.
Освобождение Степовой Новоселовки еще больше приблизило ВС РФ к Купянску. Сам город находится около важной трассы и железнодорожной станции Шапаривка, отметил военкор Александр Коц.
«Контроль над Степовой Новоселовкой позволит группировке „Запад“ улучшить свое тактическое положение на данном участке фронта и приблизиться к Купянску. Продвижение к городу со стороны Синьковки на сегодняшний день проходит без особых успехов», — добавил Коц в своем telegram-канале.
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