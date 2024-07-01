Mash: ВСУ атаковали минометными снарядами крупнейшую птицефабрику под Белгородом

01 июля 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли удар по Новой Таволжанке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область ВСУ нанесли удар по крупнейшей птицефабрике Белгородской области «Ясные Зори», выпустив 12 минометных снарядов. Инцидент произошел в Новой Таволжанке, передает Mash. «ВСУ выпустили 12 минометных снарядов по крупнейшей птицефабрике Белгородской области „Ясные Зори“. По информации Mash, предварительно, погиб один человек, еще двое ранены. Атака произошла около 13:30 в Новой Таволжанке», — говорится в сообщении. Официального подтверждения информации нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ нанесли удар по крупнейшей птицефабрике Белгородской области «Ясные Зори», выпустив 12 минометных снарядов. Инцидент произошел в Новой Таволжанке, передает Mash. «ВСУ выпустили 12 минометных снарядов по крупнейшей птицефабрике Белгородской области „Ясные Зори“. По информации Mash, предварительно, погиб один человек, еще двое ранены. Атака произошла около 13:30 в Новой Таволжанке», — говорится в сообщении. Официального подтверждения информации нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ.