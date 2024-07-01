Mash: ВСУ атаковали минометными снарядами крупнейшую птицефабрику под Белгородом

ВСУ нанесли удар по Новой Таволжанке
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
ВСУ нанесли удар по крупнейшей птицефабрике Белгородской области «Ясные Зори», выпустив 12 минометных снарядов. Инцидент произошел в Новой Таволжанке, передает Mash.
«ВСУ выпустили 12 минометных снарядов по крупнейшей птицефабрике Белгородской области „Ясные Зори“. По информации Mash, предварительно, погиб один человек, еще двое ранены. Атака произошла около 13:30 в Новой Таволжанке», — говорится в сообщении.
Официального подтверждения информации нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ.
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