Mash: ВСУ атаковали минометными снарядами крупнейшую птицефабрику под Белгородом

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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, снаряд, днр, миномет, талаковка, линия фронта, минометная мина
ВСУ нанесли удар по Новой Таволжанке Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

ВСУ нанесли удар по крупнейшей птицефабрике Белгородской области «Ясные Зори», выпустив 12 минометных снарядов. Инцидент произошел в Новой Таволжанке, передает Mash.

«ВСУ выпустили 12 минометных снарядов по крупнейшей птицефабрике Белгородской области „Ясные Зори“. По информации Mash, предварительно, погиб один человек, еще двое ранены. Атака произошла около 13:30 в Новой Таволжанке», — говорится в сообщении.

Официального подтверждения информации нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ.

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ВСУ нанесли удар по крупнейшей птицефабрике Белгородской области «Ясные Зори», выпустив 12 минометных снарядов. Инцидент произошел в Новой Таволжанке, передает Mash. «ВСУ выпустили 12 минометных снарядов по крупнейшей птицефабрике Белгородской области „Ясные Зори“. По информации Mash, предварительно, погиб один человек, еще двое ранены. Атака произошла около 13:30 в Новой Таволжанке», — говорится в сообщении. Официального подтверждения информации нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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